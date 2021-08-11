【小老闆生意經@iM網欄】消費券有利商戶銷情 零售業曙光再現？

政府 5,000 元消費券第一期已順利發放，相信不少市民已經一早領取。究竟消費券是否真的可以帶旺商場人流，令久未復甦的本地零售業有所起色？

筆者經營的零售店舖在旺角信和中心，在剛過去的周六、日，看到商場內不同類型的商店均因為消費券而明顯帶旺了人流。不少店舖更以利用消費券有額外折扣去招徠，吸引不少顧客前去該店舖消費。而部分顧客明顯較較以往豪爽，為了買下心頭好，即使產品售價超預算亦會一口氣地買下。

有利商店營業額大增

雖然筆者經營的店舖並沒有使用消費券有額外折扣的推廣，惟店內則設有八達通、支付寶等電子支付工具。在剛過去的周末，筆者經營的店舖透過八達通、支付寶等電子支付工具的營業額比以往大增3至4倍。筆者亦有詢問商場內鄰近店舖的銷售情況。各商家均表示，在剛過去的周末，顧客透過八達通、支付寶等支付工具付款的營業額比往日大增逾倍。

然而，以筆者所經營的小店來看，暫時最多顧客使用八達通付款，相信八達通仍是最深受港人使用的電子支付工具，其登記及使用過程均較快捷和便利。以八達通目前的登記數量及註冊用戶去看，幾乎每一個香港人都會有一張八達通，甚至不只一張。因此，如果商戶要在此時吸引客戶前來消費，相信一定要先安裝一部八達通收款機。

旨在刺激本地零售業

近幾個周末，街上或商店的人流明顯增多，反映本地零售業有機會藉消費券的消費熱潮而從谷底復甦。如果這股消費勢頭可持續，以消費券分幾期發放的角度看，相信這股消費熱潮或可持續三至四個月，甚至更長的時間，屆時即使我們這類小商店都會因為政府發放消費券而令整體營業額有所增加。

不少人認為5,000元消費券分數期發放，並有使用日期及相關限制，會更促使人們在更短時間內快速使用完手頭上的消費券金額。第一期的發放金額為2,000 元，以一個普通上班文職人士而言，每日三餐加交通費，利用八達通付款的話，其實2,000 元不出兩星期應該已使用完。

為了吸引人們利用消費券到你的店內消費，而不是作日常生活的開支應用。此時，店舖一定要作一些額外的消費推廣來吸引人們前來消費。除了折扣推廣，可考慮額外送禮，或是優惠卷方式去吸引人們利用消費券前來消費。表面上看，5,000元不算一個特別大的銀碼，但試想想，如果香港內有100萬人每人均願意在這5,000元拿1元到你店內消費，這樣就不會是一個小的銀碼了。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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