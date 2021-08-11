【大行點睇】摩通指中電信股息率高　增長指引勝預期　相信其價值被市場嚴重低估

摩根大通發表研究報告，指中國電信(00728)管理層預期未來兩至三年收入及純利將有雙位數增長，資本開支與銷售比率將降至20%以下，而淨利潤及股本回報率最少達至平穩。該行估計基於新的派息政策，公司股息率將達7%，估值僅相當於預測市賬率0.5倍，相信其價值被市場嚴重低估，僅及其即將上市A股(滬：601728)的一半，將其2021及2022年盈利預測分別升15%，目標價由4.5元升至5元，以反映近期勢頭強勁及管理層指引好過預期，維持「增持」評級。



該行指出公司A股定價每股4.53元人民幣(下同)，籌最少470億元並引入20名戰投，如華為、深信服(深：300454)及嗶哩嗶哩(09626) 等。該行留意到公司近期對投資者更友善，並將今年派息比率提升至60%或更高，料到2023年相關比率將升至70%或以上，反映今年股息率將達7%，屬吸引水平。

大行對中電信評級及目標價：

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