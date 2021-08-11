  • 30°C
香港時間 : 2021811日 (三) 19:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美斯：加盟PSG感高興 冀再贏歐聯冠軍（第二版）

環球社會熱點 19:13 2021/08/11

分享：

阿根廷球星美斯周二（10日）乘搭私人飛機抵達法國巴黎，確認與巴黎聖日耳門（PSG）達成加盟協議。大批當地球迷在機場、PSG主場王子公園體育場及途經街道守候，希望一睹美斯真人。當地警方甚至出動護送及為美斯開路，足見美斯的吸引力。

（第二版更新PSG召開記者會）

美斯抵達法國 料與巴黎聖日耳門簽約2年（第四版） 【下一頁】

PSG於周三（11日）舉行記者會，確認美斯（Lionel Messi）加盟成為PSG新球員。美斯於記者會表示很高興與PSG簽約，更準備好為球隊贏得其有史以來首個歐聯冠軍。

美斯指，轉投法甲是個非常艱難的決定及改變，但當這一刻到來感到非常高興。美斯將會在巴黎聖日耳門披上30號球衣，他表示自己的夢想是贏另一次歐聯冠軍，而PSG是最適合實現夢想的地方。PSG主席Nasser Al-Khelaifi指，是次交易屬球會經濟許可範圍之內，並指美斯是球隊的重要資產。

美斯對上一次捧起歐聯已是2015年，近年巴塞隆拿在歐聯成績欠佳，前季更被德國班霸拜仁慕尼黑大炒8比2，當季季後美斯首次提出離隊。PSG近年屢次殺入歐聯4強，2019至20球季更晉級決賽，惜敗予當屆冠軍拜仁慕尼黑。

美斯周二抵達巴黎時，身穿印有PSG的球隊格言「 Ici c'est Paris」的T恤，意指「這就是巴黎」，並與球迷揮手。大批巴黎聖日耳門的球迷為目睹美斯真人 ，分別在勒布爾熱機場 （Le Bourget Airport）、PSG主場王子公園體育場（Parc des Princes），以及沿途街道等待。由於人數眾多，期間亦一度造成混亂。

當美斯現身機場時，大批球迷一湧上前，警方需動用更多人手避免金屬欄柵翻倒。美斯亦在警方護送下進入巴黎，他乘坐黑色車輛，更有鐵騎警察為美斯開路，受歡迎程度堪比世界影視巨星及國家元首。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

美斯吸金力強勁 PSG新波衫20分鐘斷貨 【下一頁】

社交網站影片所見，數千名球迷在王子公園體育場等待，紛紛舉起手機拍攝，而場外早有大量警方駐守協助維持秩序，沿途馬路已封鎖，車輪需改道行走，有網民形容場面「瘋狂」，就像國家級盛事般。據悉，PSG會在周三（11日）舉辦記者會，正式歡迎美斯加入球會。

責任編輯：郭麗明

相關文章

奧運奪冠不及美斯加盟PSG 法國女子手球金牌埋怨
今日
奧運奪冠不及美斯加盟PSG 法國女子手球金牌埋怨
美斯吸金力強勁 PSG新波衫20分鐘斷貨
今日
美斯吸金力強勁 PSG新波衫20分鐘斷貨
美斯抵達法國 料與巴黎聖日耳門簽約2年（第四版）
2021/08/10
美斯抵達法國 料與巴黎聖日耳門簽約2年（第四版）
未能滿足西甲財政要求 美斯續約失敗離開巴塞
2021/08/06
未能滿足西甲財政要求 美斯續約失敗離開巴塞
美斯同意減薪一半 續簽巴塞再留多5年
2021/07/15
美斯同意減薪一半 續簽巴塞再留多5年

你可能感興趣

奧運奪冠不及美斯加盟PSG 法國女子手球金牌埋怨
今日 17:26
奧運奪冠不及美斯加盟PSG 法國女子手球金牌埋怨
美斯吸金力強勁 PSG新波衫20分鐘斷貨
今日 12:41
美斯吸金力強勁 PSG新波衫20分鐘斷貨
美斯抵達法國 料與巴黎聖日耳門簽約2年（第四版）
22:04 2021/08/10
美斯抵達法國 料與巴黎聖日耳門簽約2年（第四版）
網絡熱話 美斯 巴黎 法國 足球

下一篇文章

塔利班5日攻陷9省會 拜登籲阿富汗人為國家而戰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美斯吸金力強勁 PSG新波衫20分鐘斷貨
美斯吸金力強勁 PSG新波衫20分鐘斷貨
美斯抵達法國 料與巴黎聖日耳門簽約2年（第四版）
美斯抵達法國 料與巴黎聖日耳門簽約2年（第四版）
全球百大機場新加坡失榜首 香港排第幾？
全球百大機場新加坡失榜首 香港排第幾？
Delta變種威脅大 英國專家指無可能群體免疫
Delta變種威脅大 英國專家指無可能群體免疫
新型冠狀肺炎全球疫情（08月11日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月11日 時間19:00）
【新冠疫苗】新加坡7成人完成接種 再度放寬防疫
【新冠疫苗】新加坡7成人完成接種 再度放寬防疫