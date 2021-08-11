巴黎萬人空巷迎美斯加盟PSG 警方出動封路護航 (多圖)

阿根廷球星美斯周二（10日）乘搭私人飛機抵達法國巴黎，確認與巴黎聖日耳門（PSG）達成加盟協議。大批當地球迷在機場、PSG主場王子公園體育場及途經街道守候，希望一睹美斯真人。當地警方甚至出動護送及為美斯開路，足見美斯的吸引力。

美斯抵達法國 料與巴黎聖日耳門簽約2年（第四版） 【下一頁】

美斯（Lionel Messi） 周二抵達巴黎時，身穿印有PSG的球隊格言「 Ici c'est Paris」的T恤，意指「這就是巴黎」，並與球迷揮手。大批巴黎聖日耳門的球迷為目睹美斯真人 ，分別在勒布爾熱機場 （Le Bourget Airport）、PSG主場王子公園體育場（Parc des Princes），以及沿途街道等待。由於人數眾多，期間亦一度造成混亂。

當美斯現身機場時，大批球迷一湧上前，警方需動用更多人手避免金屬欄柵翻倒。美斯亦在警方護送下進入巴黎，他乘坐黑色車輛，更有鐵騎警察為美斯開路，受歡迎程度堪比世界影視巨星及國家元首。

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社交網站影片所見，數千名球迷在王子公園體育場等待，紛紛舉起手機拍攝，而場外早有大量警方駐守協助維持秩序，沿途馬路已封鎖，車輪需改道行走，有網民形容場面「瘋狂」，就像國家級盛事般。據悉，PSG會在周三（11日）舉辦記者會，正式歡迎美斯加入球會。

責任編輯：郭麗明