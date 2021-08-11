  • 32°C
香港時間 : 2021811日 (三) 17:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【趣話財經】阿里性侵風波後建議嚴禁性騷擾 騰訊實習生私信要求高層「務必回覆」

股樓投資 16:32 2021/08/11

分享：

阿里巴巴 （09988） 女員工被侵犯事件尚在調查，網傳一位騰訊 （00700） 的實習生直接向多位公司高層包括創辦人馬化騰及總裁劉熾平提出要求，頒布拒絕陪酒的相關條令，更要求高層「務切回覆」，然後把對話內容截圖，發到工作群並邀請其他同事聯名支持。相比其建議內容，該位實習生的語氣及做法更引起網民熱話。

馬化騰並沒有回應，而劉熾平則表示感謝對方的建議，表示「騰訊與阿里巴巴還是很不一樣」，公司會不斷強調對任何形式的性騷擾是零容忍，又指會把建議交予人事部。有網民認為實習生不應越過上司直接聯絡管理層，在公司未有正式回應時，更不應把與高層的對話擅自曝光，而其語氣及要求務必回覆，更不像下屬向上司說話的方式。部分人認為該實習生只是「博出位」，亦有人認為是雙方夾好的「公關表演」。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 阿里巴巴 實習 騰訊 港股 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988）

上一篇文章

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】著碳板鞋先跑得快？跑得舒適流暢更重要

下一篇文章

【職場熱話】因為減肥每日飲3L水 被其他同事投訴霸住水機 網民: 自己煲水啦
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】野村料科技股第四季回升　首選騰訊及阿里等6股
【大行點睇】野村料科技股第四季回升　首選騰訊及阿里等6股
【職場熱話】公司櫈分階級 高層坐椅要$9000 最差連椅背也沒有 網民：好不人道！
【職場熱話】公司櫈分階級 高層坐椅要$9000 最差連椅背也沒有 網民：好不人道！
【BNO移民】抵英一個月找到理髮師工作 港爸分享生活開支
【BNO移民】抵英一個月找到理髮師工作 港爸分享生活開支
【理財熱話】15k人工 父母要求每人要20%家用 樓主嘆「俾完佢哋連一萬蚊都冇」 網民建議：自己出去租屋企
【理財熱話】15k人工 父母要求每人要20%家用 樓主嘆「俾完佢哋連一萬蚊都冇」 網民建議：自己出去租屋企
【消費券熱話】女友無法用T&G付款 問港男借支付寶被拒後哭鬧 網民：店鋪加價 不要買
【消費券熱話】女友無法用T&G付款 問港男借支付寶被拒後哭鬧 網民：店鋪加價 不要買
【免費車票】慶祝本港運動員奧運創佳績 港鐵再送10萬張單程車票 明下午2時起開始登記
【免費車票】慶祝本港運動員奧運創佳績 港鐵再送10萬張單程車票 明下午2時起開始登記