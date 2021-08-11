【趣話財經】阿里性侵風波後建議嚴禁性騷擾 騰訊實習生私信要求高層「務必回覆」

阿里巴巴 （09988） 女員工被侵犯事件尚在調查，網傳一位騰訊 （00700） 的實習生直接向多位公司高層包括創辦人馬化騰及總裁劉熾平提出要求，頒布拒絕陪酒的相關條令，更要求高層「務切回覆」，然後把對話內容截圖，發到工作群並邀請其他同事聯名支持。相比其建議內容，該位實習生的語氣及做法更引起網民熱話。

馬化騰並沒有回應，而劉熾平則表示感謝對方的建議，表示「騰訊與阿里巴巴還是很不一樣」，公司會不斷強調對任何形式的性騷擾是零容忍，又指會把建議交予人事部。有網民認為實習生不應越過上司直接聯絡管理層，在公司未有正式回應時，更不應把與高層的對話擅自曝光，而其語氣及要求務必回覆，更不像下屬向上司說話的方式。部分人認為該實習生只是「博出位」，亦有人認為是雙方夾好的「公關表演」。

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