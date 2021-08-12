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【三星發布會】三星多款新品同步登場　Galaxy Watch4系列增體脂分析功能（多圖）

科技 09:00 2021/08/12

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三星昨（11日）舉行Galaxy Unpacked發布會，會上除了帶來兩款全新摺疊手機Galaxy Z Fold3 5G及Galaxy Z Flip3 5G外，也帶來多款新品，當中包括：智能手錶Galaxy Watch4系列以及Galaxy Buds 2 真無線耳機。

三星昨（11日）舉行Galaxy Unpacked發布會，會上除了帶來兩款全新摺疊手機Galaxy Z Fold3 5G及Galaxy Z Flip3 5G外，也帶來多款新品，當中包括：智能手錶Galaxy Watch4系列以及Galaxy Buds 2 真無線耳機。

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是次登場的Galaxy Watch4系列，共有兩款予用家選擇，分別是：Galaxy Watch 4 和 Watch 4 Classic。其中Galaxy Watch4 Classic帶有可旋轉的實體錶圈，Watch 4則是無邊框設計。

兩款手錶採三星自家研發的全新處理器Exynos W920，以及載有與Google聯手推出的WearOS Powered by Samsung，用家可直接於Galaxy Watch上，透過Google Play下載多個應用程式，如Google Map、YouTube等。

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除此之外，Galaxy Watch 4系列新增體脂分析功能，採用生物電阻測量法（Bioelectrical Impedance Analysis，BIA），15秒就可分析身體成分如測量體脂、肌肉及水分含量等。與此同時，手錶更新增睡眠血氧偵測功能、以及設有跌倒偵測功能。

至於儲存容量方面，Galaxy Watch 4系列比以往多一倍，有16GB容量；電量方面，新款手錶支援高達40小時續航力，只需充電30分鐘便可使用10小時。

至於售價，Galaxy Watch4將提供40 mm和44 mm兩款選擇，藍牙版本定價為249.99美元（約1,945港元）起，LTE型號定價為299.99美元（約2,333港元）起。40 mm版本將提供黑色、銀色和粉金色，而44 mm版本將提供黑色、銀色和綠色。Galaxy Watch4 Classic的藍牙版本定價為349.99美元（約2,722港元）起，而LTE型號定價則為399.99美元（約3,112港元）起，將提供黑色和銀色，以及42 mm和46 mm型號選擇。

Galaxy Watch4和Galaxy Watch4 Classic將於8月26日下午4時正起接受預訂，有關詳情將稍後公布。

Galaxy Buds 2　減少98%環境噪音

除了Galaxy Watch4系列，還有Galaxy Buds 2 真無線耳機。是次配合Galaxy Z Flip3 5G登場，Galaxy Buds 2也設有4款顏色予用家選擇，分別是黑、白、綠、紫。

而Galaxy Buds 2提供三段式環境聲量控制ANC主動式降噪，可減少高達98%環境噪音及AI減噪。同時，新耳機升級三收音咪系統，設有全新DNN環境辨識，智能識別環境噪音降噪技術，阻隔背景噪音和自動偵測放大人聲。

Galaxy Buds 2也設有4款顏色予用家選擇，分別是黑、白、綠、紫。（三星資料圖片）

值得一提的是，開啟ANC降噪時，耳機支援約5小時音樂播放，搭配充電盒則可使用20小時。Galaxy Buds2的售價將定為149.99美元（約1,166港元）。

想了解更多Galaxy Z Fold3 5G資訊，可按【下一頁】。

想了解更多Galaxy Z Flip3 5G資訊，可按【下一頁】。

也可先觀看Galaxy Z Fold3 5G及Galaxy Z Flip3 5G實測片段：

記者：曾曉汶

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