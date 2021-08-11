【遠程工作】Google擬扣減遠程工作員工薪金　住偏遠地區減薪10%

▲ 外電報道，在家工作的Google員工有機會被減薪，因其薪金水平按其工作地點劃分。有居住於較偏遠地區的員工，薪金減少10%。

永久在家工作有機會變成疫後的新常態，但打工一族需要留意自己的薪金會否被扣減。外電報道，在家工作的Google員工有機會被減薪，因其薪金水平按其工作地點劃分。有居住於較偏遠地區的員工，薪金減少10%。

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在過去幾個月內，Google收到不少員工申請，要求復工後轉到新的地點辦公，或者在家遠程工作，故Google於６月推出了一款薪酬計算器，讓員工了解工作調動後對薪酬的影響。惟路透社報道，Facebook和 Twitter也針對部份選擇遠程工作的員工進行減薪。有Google員工透露，自己通常是在從附近的縣與西雅圖辦公室之間往返，惟根據薪酬計算器估算，如果全職在家工作，其工資可能會減少約10%。

路透社亦引述Google內部薪酬計算器資料，顯示住在距離紐約市辦公室需一小時車程的員工，如果選擇在家工作，將被減薪15%，而與他在同辦公室工作，且住在紐約市的同事，若選擇在家工作則不會被減薪。據資料顯示，在西雅圖、波士頓和舊金山地區通勤上班的員工，也會被減薪 5% 或10%，有部份地區甚至減薪高達25%。

Google發言人表示，公司的薪酬方案一直是依工作地點決定，且會根據當地市場之最高薪酬水平支付薪酬，因此薪酬會因城市和州而異，但公司不會基於一位員工在同個城市內，從實體辦公轉換成在家工作，而調整其薪金。

除此之外，其他小型公司如Reddit 和 Zillow，則取消現有的地理區劃分薪酬制度模式，冀保留和多樣性。

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責任編輯：蘇穎琪