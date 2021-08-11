【方圓公關人生@iM網欄】香港體育與運動商機乘勢反彈  品牌贊助也要有愛   

香港運動員在東京奧運取得理想成績，足證香港體育成就在這彈丸地方並沒任何窒礙，香港過去一直被批評對體育運動支持不足，今次特區政府算反應快，剛公布將撥款約9.9億興建體院新設施大樓，支援體育發展，工程完成後體院面積將增加9,000平方米，設施包括大型劍擊館、擴大運動科學中心及運動醫學中心、額外住宿設施，增設日間休息中心，新設施預期2024年6月落成。而要求民政局及教育局研究怎樣支持學界的體育發展是空話，看日後有否「走數」才是實際，不過今次公關行為算收貨，至少沒有政治KOL衝出來表示體育運動沒有商機沒有前途，也稍為緩和早前的球衣政治審查事件。

在香港，體育與運動商機從來都不少，只是在欠缺實質支持下被忽略，也反映廣告宣傳上前瞻性的缺失，張家朗、何詩蓓在奪取獎牌之前有沒有品牌或廣告商認識或願意贊助？台灣郭婞淳奪舉重金牌，她首先多謝的是長期贊助商運動品牌 Under Armour，這品牌的贊助從2016年開始，終於大豐收，另一巨頭富邦金控更在早一年她受傷低潮的時候支持，是情義也是遠見；欠眼光乏創意的品牌宣傳其實很哀傷，也低俗。

奧運會入場劵是許多運動員的終身目標，除了揮灑的汗與淚，還有在欠缺贊助與資源下的經濟壓力，希臘舉重運動員Theodoros Iakovidis出賽東京奧運後宣佈退役，原因是他已沒錢再繼續舉重運動，報導指他每月僅有希臘舉重協會的200歐元補助金，沒有運動獎金及贊助商的收入，連基本生活都未能滿足，由此可見運動員的經濟及資源支持何其重要。

香港運動員在奧運創下佳績，必定令香港大眾對體育運動的關注度提高，希望以往香港對運動員的忽略會有所改變，但願香港政府及各界可以為香港運動員多加支持及支援，讓他們繼續為港發光，發揚香港精神。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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