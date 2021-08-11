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【惡意軟件】Android出現藏有「FlyTrap」病毒惡意軟件　影響全球144個國家用戶

科技 16:21 2021/08/11

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外國資訊安全公司發表報告指出，一款藏有「FlyTrap」病毒的惡意軟件，可透過攻擊騎劫用戶的Facebook帳號。

近年惡意軟件程式氾濫，不少免費手機程式更是暗藏陷阱，並在不經意中偷取用戶數據資料。最近有外國資訊安全公司發表報告指出，一款藏有「FlyTrap」病毒的惡意軟件，可透過攻擊騎劫用戶的Facebook帳號，以盜取數據及個人資料。

＜＜【保護私隱】Google限制廣告商追蹤未成年用戶　禁止投放特定廣告內容　

＜＜【網絡安全】針對全球企業網絡攻擊升29%　三重勒索成未來攻擊趨勢

資訊安全公司Zimperium指出，在本年3月份開始，Google Play商店與第三方Android應用平台中，出現一款藏有「FlyTrap」木馬病毒的惡意軟件。該軟件以假冒提供Netflix免費優惠、Google AdWords折扣碼等方式，來騙取用戶下載。

一旦用戶下載程式後，便會被要求登入Facebook帳號。惡意軟件便能藉此入侵帳戶，並非法收集用戶名稱、位置、電郵、IP位址等資料，然後再發動新的惡意攻擊。據外媒《ZDNet》報道，目前共有10,000多名用戶受影響，包括美國、俄羅斯、澳洲、歐洲與非洲等144個國家地區。

需注意的是，現時Google Play已將藏入有「FlyTrap」的惡意程式下架，但該程式仍然存在於其他第三方Android應用平台，用戶需多加警惕。

責任編輯：李寶如

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