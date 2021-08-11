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【港交所業績】歐冠昇提業務初步想法　成為「未來主流市場」、擬調整組織架構

股市 16:19 2021/08/11

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【港交所業績】歐冠昇提業務初步想法　成為「未來主流市場」、擬調整組織架構

港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇將主持上任後首個港交所業績發布會，歐冠昇也在業績簡報提出「上任第12周時關於業務的初步想法」。歐冠昇稱，要將港交所打造成「未來的主流市場」，要循發揮「立足中國」核心優勢、提升市場吸引力、建立以客為本文化，包括調整組織架構。

歐冠昇指，宏觀環境上，全球地緣政治局勢仍然複雜及不明朗，市場需要更多的互聯互通，而香港將繼續擔當國際金融中心及「超級聯繫人」的重要 角色。全球投資者投資亞洲及中國比例不斷提高，但仍有很大的增長空間。

港交所半年多賺26%至66.1億元創新高、中期息4.69元 次季盈利倒退遜預期，可見【下一頁】

在核心優勢上，歐冠昇稱，「立足中國」仍是交易所主要優勢，為內地企業的高速增長提供融資支持、滿足中國境內尚未開發的龐大資金的投資需求，爭取優化及拓展滬深港通及債券通、探索快速發展的中國資本市場（包括大灣區）價值鏈上各個環節所潛藏的新機。

提升市場吸引力方面，他擬推動業務創新，如運用技術方案推動市場結構現代化，例如FINI、 Synapse，持續改良上市制度，作為企業上市選擇地，開發多元化的產品，覆蓋不同資產類別。歐冠昇續指，擬探索疫後全球發展大趨勢，例如ESG、大數據及另類資產類別。

他也提出，港交所需組織架構調整，讓交易所能進一步與客戶合作共贏，提升營運、技術及人員質素，透過合作、創新及賦權，提升問責和業績，同時投資人才、技能及科技。

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編輯：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 互聯互通 歐冠昇 香港交易及結算所有限公司

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