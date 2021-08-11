奧運奪冠不及美斯加盟PSG 法國女子手球金牌埋怨

▲ 法國女子手球隊於東京奧運奪冠（路透社圖片）

阿根廷球星美斯周二（10日）與法國豪門巴黎聖日耳門（PSG）達成協議加盟，有關美斯和PSG的報道更是鋪天蓋地。法國女子手球隊員埋怨媒體只集中報道PSG與美斯，冷落於東京奧運奪冠的法國女子手球隊。

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法國女子手球隊周日（8日）於東京奧運女子手球決賽，以30分比25分擊敗俄羅斯奧委會（ROC）獲得金牌。

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但美斯（Lionel Messi）離開效力多年的巴塞隆拿後，一直有消息指美斯會轉投PSG。法國體育報章《隊報》（L'Équipe）決定將美斯的新聞放頭版，而法國女子手球隊奪奧運冠軍的新聞則未能登頭版。

法國女子手球隊門將達勒（Cleopatra Darleux）於Twitter發文炮轟，指女子手球隊努力多時才能於東京奧運取得佳績，但卻屢次遭法國媒體漠視。

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達勒形容歷史再次重演，點名質問《隊報》女子手球隊是否不配登上頭版，言論獲得不少網民支持。有網民批評《隊報》的做法可恥，為了法國人並不太關心的美斯而要女子手球隊讓路。

而法國電台主持阿努納（Cyril Hanouna）更回應達勒，稱他一直是《隊報》忠實讀者，但認同女子手球隊理應登上頭版。

有PSG死敵馬賽球迷則力撐達勒，讚她是太美麗才無法登上《隊報》封面。也有美斯粉絲稱美斯是王者，又諷刺達勒支持者遠不及美斯，要求她收聲不要阻礙他們追星。

責任編輯：鄭錦玲