  • 32°C
香港時間 : 2021811日 (三) 16:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

奧運奪冠不及美斯加盟PSG 法國女子手球金牌埋怨

環球社會熱點 16:17 2021/08/11

分享：

法國女子手球隊於東京奧運奪冠（路透社圖片）

阿根廷球星美斯周二（10日）與法國豪門巴黎聖日耳門（PSG）達成協議加盟，有關美斯和PSG的報道更是鋪天蓋地。法國女子手球隊員埋怨媒體只集中報道PSG與美斯，冷落於東京奧運奪冠的法國女子手球隊。

美斯吸金力強勁 PSG新波衫20分鐘斷貨 【下一頁】

美斯抵達法國 料與巴黎聖日耳門簽約2年（第四版） 【下一頁】

法國女子手球隊周日（8日）於東京奧運女子手球決賽，以30分比25分擊敗俄羅斯奧委會（ROC）獲得金牌。

    點擊圖片放大
    +2

但美斯（Lionel Messi）離開效力多年的巴塞隆拿後，一直有消息指美斯會轉投PSG。法國體育報章《隊報》（L'Équipe）決定將美斯的新聞放頭版，而法國女子手球隊奪奧運冠軍的新聞則未能登頭版。

法國女子手球隊門將達勒（Cleopatra Darleux）於Twitter發文炮轟，指女子手球隊努力多時才能於東京奧運取得佳績，但卻屢次遭法國媒體漠視。

未能滿足西甲財政要求 美斯續約失敗離開巴塞 【下一頁】

達勒形容歷史再次重演，點名質問《隊報》女子手球隊是否不配登上頭版，言論獲得不少網民支持。有網民批評《隊報》的做法可恥，為了法國人並不太關心的美斯而要女子手球隊讓路。

而法國電台主持阿努納（Cyril Hanouna）更回應達勒，稱他一直是《隊報》忠實讀者，但認同女子手球隊理應登上頭版。

有PSG死敵馬賽球迷則力撐達勒，讚她是太美麗才無法登上《隊報》封面。也有美斯粉絲稱美斯是王者，又諷刺達勒支持者遠不及美斯，要求她收聲不要阻礙他們追星。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

美斯吸金力強勁 PSG新波衫20分鐘斷貨
今日
美斯吸金力強勁 PSG新波衫20分鐘斷貨
美斯抵達法國 料與巴黎聖日耳門簽約2年（第四版）
2021/08/10
美斯抵達法國 料與巴黎聖日耳門簽約2年（第四版）
未能滿足西甲財政要求 美斯續約失敗離開巴塞
2021/08/06
未能滿足西甲財政要求 美斯續約失敗離開巴塞
美斯同意減薪一半 續簽巴塞再留多5年
2021/07/15
美斯同意減薪一半 續簽巴塞再留多5年
曾聘公關抹黑美斯沙維等球星 巴塞主席涉貪辭職
2020/10/28
曾聘公關抹黑美斯沙維等球星 巴塞主席涉貪辭職

你可能感興趣

美斯吸金力強勁 PSG新波衫20分鐘斷貨
今日 12:41
美斯吸金力強勁 PSG新波衫20分鐘斷貨
美斯抵達法國 料與巴黎聖日耳門簽約2年（第四版）
22:04 2021/08/10
美斯抵達法國 料與巴黎聖日耳門簽約2年（第四版）
未能滿足西甲財政要求 美斯續約失敗離開巴塞
11:03 2021/08/06
未能滿足西甲財政要求 美斯續約失敗離開巴塞
運動 球類運動 運動員 法國 美斯 手球 法國隊 奧運會

上一篇文章

英國綠色經濟規模為製造業4倍 創造逾120萬職位

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月11日 時間16:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】新加坡7成人完成接種 再度放寬防疫
【新冠疫苗】新加坡7成人完成接種 再度放寬防疫
Delta變種威脅大 英國專家指無可能群體免疫
Delta變種威脅大 英國專家指無可能群體免疫
美斯抵達法國 料與巴黎聖日耳門簽約2年（第四版）
美斯抵達法國 料與巴黎聖日耳門簽約2年（第四版）
【英國王室】淫媒富豪受害者提告 控安德魯王子性侵
【英國王室】淫媒富豪受害者提告 控安德魯王子性侵
新型冠狀肺炎全球疫情（08月11日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月11日 時間16:00）
全球百大機場新加坡失榜首 香港排第幾？
全球百大機場新加坡失榜首 香港排第幾？