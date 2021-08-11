【職場熱話】同事上班時間食早餐 樓主向老闆投訴遭冷處理 網民:唔好咁多事

「上班時間吃早餐是否合理？」有網民在討論區發文，指自己的同事每日在上班的時間吃早餐，甚至邊吃邊看電視劇。甚至會反問「早餐時間為什麼要工作?」但樓主認為員工在上班期間應該認真工作，當中也不包括早餐時間。樓主曾經向老闆投訴，但不予理會，於是樓主在網上發文，不齒那位同事的行為。

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貼文一出後，不少網民都認為老闆也不管的話，作為員工的樓主不應該多管閒事，指：「如果樓主是同事的上司，當然有權去質疑同事的工作態度。甚至已經向上司投訴過的話，就不要多管閒事」、「一個員工只需要按時完成自己的工作便可以，樓主不需要理會別人如何分配時間工作」

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也有人提醒樓主要學會將心彼己，不應該互相指罵同事，指：「如果同事吃早餐不影響你工作的話，其實也沒什麼問題」、「有些員工甚至會在上班期間到樓下抽煙，難道樓主也去投訴?」也有人認為老闆是故意冷處理：「可能老闆只是想小事化小，覺得員工在上班時間吃早餐又不影響工作效率的情況下，無需要過份指責。」

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責任編輯：陳佳恩