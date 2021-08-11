【個人私隱】Uber要求遠距監控電話客服員工　家中、臥室須裝 AI 攝影機

▲ 與蘋果、Uber 合作的Teleperformance，要求員工接受家庭監控，強迫員工簽訂新合約，准許公司使用AI驅動的攝影機觀察、記錄他們工作，並要求他們分享自身指紋、照片等生物辨識資料，以及18歲以下兒童的資料和照片。(圖片來源:Teleperformance官網及法新社）

與蘋果、Uber 合作的電話服務中心Teleperformance，要求員工接受家庭監控，強迫員工簽訂新合約，准許公司使用 AI 攝影機觀察、記錄他們工作，並要求他們分享自身指紋、照片等生物辨識資料，以及 18 歲以下兒童的資料和照片。

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Teleperformance 現時在全球 83 個國家及地區擁有超過 38 萬名員工，為一系列公司提供電話客服，其中包括亞馬遜、蘋果和 Uber。Teleperformance 公司發言人表示，一直在尋找增強員工、客戶對於 Teleperformance 哥倫比亞中心體驗的方法。而他們所做的一切中，私隱和尊重是關鍵因素。

據外媒Ars Technica報道，Teleperformance 員工們表示，此舉將嚴重侵犯他們的隱私權，也不希望家中臥室出現攝影機，目前該公司已經有 6 名員工辭職。Uber 發言人表示，之所以會要求對遠距員工進行監控，是因為他們會接觸到客戶的信用卡和相關資料。相反，亞馬遜和蘋果相繼對此回應稱，並沒有要求 Teleperformance 進行這種監控。蘋果發言人更強調，公司禁止服務供應商對員工進行這些監控。

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責任編輯：張凱琳