【90後財務自由人@iM網欄】ATM 沽留定撈底？

政策監管加劇，令ATM 股價大幅下滑，究竟長遠是否仍有投資價值？首先，筆者分析值得考慮的主要政策因素：一、監管加劇令外資撤退。中央或意識到假若外資撤退，將對自身經濟長遠發展造成影響，因此政策上會取得一個較合理平衡。二、國際局勢緊張，國家安全是中央其中一個首要考慮的因素，因此擁有大量數據的企業，相信會受到比較強力的監管，ATM 走不甩。三、中國貧富懸殊問題嚴重，政權希望透過立法提倡公平競爭，令財富分布比較均勻。四、中國老齡化問題嚴重，為了不步日本後塵，改善這問題是當務之急。

最新形勢下，筆者認為最具風險的可能是美團（03690）。第一，它在外賣及到店業務的市佔率超過50%，變成普羅大眾消費主要入口，話語權相當強。自由市場下，它可以收取很高的佣金，但在政府角度，存在其剝削小商家顧慮，政策可能對此有一定限制。第二，希望緩解貧富懸殊的情況下，政府想保障外賣員權益，會令美團的外賣業務成本增加，況且外賣業務本身已經屬於很薄利的生意，2020 經營利潤只得4%，對成本上升的敏感度會高。第三，市場最期待美團的增長空間是社區團購，將顛覆市民消費習慣，令消費者可以通過網上以極低價格便利地購買日常消費品。若果社區團購成為主流，菜販及中小企的利益必定受損。

筆者認為，中央未來很大機會進一步壓制社區團購。以2020年純利計算，美團市盈率已超過200倍，反映市場仍然預期美團未來仍有很大的盈利及增長空間。此外，2021頭兩季因為社區團購的投入，令公司重新虧損。面對政策風險情況下，其值博率不高，因此筆者並未持有美團股份。

阿里巴巴用戶增長見頂

第二大風險的是阿里巴巴（09988）。最新一季業績中，阿里巴巴的內地消費者人數達到9.12億，按月增長2.3%，反映用戶增長上差不多見頂，競爭更白熱化。中央鼓勵公平競爭，例如禁止二選一，令阿里巴巴競爭優勢減少。然而，阿里巴巴對於商家的食水最深，貨幣化率（Monetization Rate，即營業收入除以GMV）3.74%， 拼多多3.23%，快手（01024）0.97%。在競爭優勢減低下，預期阿里巴巴網購的盈利會受壓。事實上，阿里巴巴的最新商貿純利只得25%，比一年前38%下跌甚多。其雲計算業務卻值得看好。雲計屬核心科技，是未來政策利好的板塊，阿里巴巴仍是明顯龍頭。筆者雖於早前減低了阿里巴巴的投資，但仍有一定注碼。

至於騰訊（00700），其遊戲及綫上金融業務都是高政策風險領域，但對比起阿里巴巴及美團，筆者更加樂意在現價持有，甚至在最近低位430元可少量加注。騰訊核心優勢是社交網絡微信 ，為天然壟斷業務，亦難以取代。而且貨幣化率只得0.6%，談不上牟取暴利。微信這開放式社交及交易平台，一直創造諸多商業機會給中小企，筆者認為對社會利大於弊，因此中央未必會太過嚴厲地打擊騰訊的核心業務。如果用2021年預期盈利計算，430元股價對應的市盈率只得25倍，屬於歷史罕見低位。雖然我們預期，未來的增長會減慢，但是仍然有信心兩、三年內，騰訊最少會做到每年最少10%盈利增長。在這一個大前提下，我們認為值博率不錯。

作者_Ryan（陳懷恩）簡介： 90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。

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