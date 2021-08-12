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【網民熱話】iBanker女友月薪10萬高自己四倍 有感「食軟飯」 網民：只是女朋友 又不是老婆

理財智慧 10:00 2021/08/12

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不少男生希望自己人工比女友高，可養活女朋友，但近日有網民於網上討論區發文，指自己現時任職證券行交易員，月入2萬元港幣，而女友則是投資銀行家（iBanker）月薪10萬，多他人工四倍，頓時令他感到壓力和自卑。

樓主透露女友是經父親的朋友介紹，喜歡他夠誠實、感情專一及愛惜她，從而發展成情侶關係。據悉，女方父親是一名醫生，有兩個單位，而樓主與家人是租屋住，令他感到高攀不起。由於二人的薪金差距和雙方家庭的經濟差距很大，令他有感「食軟飯」。然而，樓主和女友價值觀相近，所以他們平日去茶餐廳吃飯或自己煮飯。

【延伸閱讀】廣發證券予吉利「買入」評級 預計公司即將進入新一輪增長期  【下一頁

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【消費券熱話】女友無法用T&G付款 問港男借支付寶被拒後哭鬧 網民：店鋪加價 不要買 【下一頁

此帖文一出，引來網民熱議，他們認為現時男女平等，不必介意二人之間的差距，應享受在一起的時間，並安慰道：「只是女朋友，又不是老婆。」、「普通女生都介意男生有沒有上進心，你要保持雄心壯志！如果你現時有甚麼想學或者想進修，趁機問女友資助。」、「好女人來的，人家沒有嫌棄又不介意錢多錢少」、「不要想太多，女友不介意就可以，逛街食飯你付錢，不要花她的錢。」

同場加映：【iM Cafe】內房政策見曙光 係時候轉炒舊經濟？

 

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責任編輯：陳頌潔

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