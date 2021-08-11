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【打擊山寨貨】亞馬遜、GoPro聯合起訴中國盜版商　永久封鎖相關帳號

科技 17:00 2021/08/11

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電商亞馬遜（Amazon）近年致力打擊平台上盜版及山寨貨品，繼去年年中宣佈成立「假貨罪行小組」後，近日與運動相機廠商GoPro發出聯合聲明，表示已向美國地區法院提訴七名中國公民和機構興訟，起訴他們在亞馬遜銷售盜版或山寨GoPro配件。(圖片來源:GoPro官網及法新社）

電商平台亞馬遜（Amazon）近年致力打擊平台上盜版及山寨貨品，去年年中已宣佈成立「假貨罪行小組」。近日亞馬遜再與運動相機廠商 GoPro 發出聯合聲明，表示已向美國地區法院提訴7名中國公民和2間企業，起訴他們在亞馬遜銷售盜版或山寨 GoPro 配件。

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亞馬遜與GoPro 的聲明指，該些賣家及公司在亞馬遜平台，售賣包括 The Handler、3-Way 和三腳架扣等 GoPro盜版產品。此舉違反亞馬遜的銷售上架協議，亦同時侵犯 GoPro 的註冊商標權利，屬欺騙消費者的行為。

從亞馬遜和 GoPro法院的文件可見，盜版或山寨貨的產品設計和包裝，只在顏色或細節位置與真品有些微分別，一般消費者不易察覺。為保障消費者，亞馬遜亦強調已經將銷售假貨的帳號永久封鎖，同時向消費者退款。

電商平台山寨及盜版貨品長期氾濫，蘋果亦曾指控在亞馬遜上出售的 Lightning 線材和充電器。即使是獲得「Fulfilled by Amazon」認證，也有近 90% 是盜版的。亞馬遜對此否認，並於去年指自己的平台上所上架的貨品，僅有少於 0.01% 被消費者回報是盜版的。而據外媒The Verge報導， 亞馬遜去年的銷售量並沒有公開，因此無法確定其平台盜版貨品數量的多寡。

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責任編輯：張凱琳

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