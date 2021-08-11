【紐元定期存款】紐元定存最高息10厘 憧憬新西蘭央行加息滙息雙賺

▲ 全球聚焦紐央行會否率先於下周三加息，或成最快退市的較主流貨幣。

新西蘭將於下周三（8月18日）議息，由於紐央行早已由鴿轉鷹派，有條件提早加息，市場甚至憧憬最快或於8月議息即出手，投機客偷步炒紐元，刺激這商品貨幣直逼0.7心理大關，不過，大行花旗預計紐國於11月才上調政策利率0.25厘，主因是疫情在全球肆虐。惟在加息預期下，巿料可令紐元兑美元挑戰0.71。

花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，市場預期新西蘭央行有機會最早於本月收緊貨幣政策，但礙於Delta變種病毒的憂慮，該行預計或令新西蘭央行只會於11月加息一次25點子。

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展望滙價走勢，黃栢寧預期，紐元兌美元於未來3個月目標為0.7。華僑永亨經濟師李若凡認為，美國剛通過萬億基建大計，利好風險資產，料未來兩周紐元的高低位介乎0.69至0.71，視乎紐央行會否搶閘於8月加息。

專家又建議，對紐元有需要者不妨先開立短期存款，好處是博紐央行快將加目標利率，港銀的紐元定期存款息率有望跟加。再者，市面冠絕全城的紐元定存高息王，為集友提供7天年息享10厘。至於一個月期紐元定存年息，滙豐（HSBC）、中銀香港（02388）及花旗皆有兩厘。

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此外，滙市中人關注澳紐加三大商品貨幣的後向，尤其是澳洲不少出口仍以內地為主，而近期包括高盛、大摩及摩根相繼下調內地的GDP預測，間接不利澳元。而黃栢寧指，對今年內地經濟的增長預測為8.7%。

黃栢寧補充，該行繼續相信鴿派央行的貨幣，即歐元、日圓及瑞士法郎，皆會跑輸風險貨幣、例如英鎊、紐元、加元、澳元及人民幣。人民幣兌美元於未來半年至一年有機上試6.3；英鎊兌美元於6至12個月的目標為1.41；美元兌加元6至12個月目標則為1.20；澳元兌美元同期目標則為0.78。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪