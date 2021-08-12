【職場熱話】糧單被同事撿到 對方竟要求上司加薪 網民：偷竊加侵犯私隱

一眾打工仔最愛的就是出糧，而人工多少是需要對同事保密的。但大家亦對他人的月薪很好奇，想盡辦法知道，希望可以藉此要求上司加薪。近日有網民於網上討論區發文，指糧單被同事撿到。

網民經歷：

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帖文一出，網民紛紛指責B是犯了法，樓主可以用盜竊罪來報警，拘捕他。而且糧單是屬於機密，B另外還觸犯了私隱條例。樓主回應指自己不想「搞大件事」，應該只會問HR再拿一張就算。

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有網民分析，指就算B要求加薪，老闆也不會答應他，除非他真的很有能力。在這個情況下，B只會繼續心懷不滿，過幾個月就會自動辭職，不走也會敵視樓主。

如果B突然很開心地上班，那應該是加薪了。樓主可以和老闆要求一同加薪，甚至轉工。

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責任編輯：張瑋婷