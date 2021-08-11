【航拍機】不敵航拍新政策？　DJI香港旗艦店下週結業

▲ 售賣航拍器材的DJI香港旗艦店在大門貼上告示宣布，將於下周一（16日）起結業，以響應公司策略及市場需求的變更。

售賣航拍器材的DJI香港旗艦店在大門貼上告示宣布，將於下周一（16日）起結業，以響應公司策略及市場需求的變更。

DJI全球第三家旗艦店位於香港銅鑼灣。門店共三層，總面積約10,000平方尺，設有飛行演示區、用戶體驗區、影像展廳、技術支援中心及產品展示區，全方位展示DJI由入門級至專業級的產品。該旗艦店目前仍有員工在內工作，顧客日後可透過香港授權分銷及零售商合作夥伴及在網上購買其產品，亦可致電熱線及到訪網站聯絡售後服務。

港府仿外國加強航拍規管 新政疑衝擊DJI香港經營

外界猜測DJI的結業其實是不敵政府新政策衝擊。香港政府推行的《小型無人機令》於2022年6月1日生效。為讓公眾順利過渡至新規管制度，條文設有六個月寬限期，新規管主要規管多種類型無人機，限制不同程度的可飛距離及高度，並夜間飛行無人機就要向當局申請。另重250克至7公斤無人機及駕駛員均須註冊及購買保險，而操控7公斤至25公斤駕駛員日後更要自費接受民航處指定機構的培訓及通過考核。

香港無人機航拍會創會人周亦樂早前表示，贊成相關條例規管，認為做法與其他國家類似，相信不少航拍機使用者日後會接受註冊，以換取更遠的飛行距離。他另表示，市面上未有太多公司售賣無人機保險，以現時消閒用途的無人機保險為例，每年收費約1000元，但一架無人機售價約4000元，令不少用家都不太接受。

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事實上，現時多個國家以及地區均對無人機進行嚴格的規管，美國無人機上天亦具重量限制規定，凡超過250克的無人機必須要經過網上註冊，並且有效期只維持3年，期滿後須自費再續期三年，而未於網上註冊的無人機會被視作無牌飛天，最高會被處罰27500美元（約21.4萬港元）。鄰近的台灣亦訂明重量250克以上的遙控無人機需實名註冊，而操作重量1公斤至25公斤的無人機，且裝置導航設備，須經測驗合格取得相關操作證。

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責任編輯：張凱琳