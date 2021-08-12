【新股IPO】理想汽車﹕目標2025年搶佔國內2成新能源汽車市場份額 　未來行業「必然有很慘烈的淘汰賽」

▲ 理想汽車總裁沈亞楠接受訪問時表示，目標2025年搶佔國內新能源汽車2成市場份額。

理想汽車 （02015） 周四（12日）於港交所上市，總裁沈亞楠接受訪問時表示，現階段新能源汽車已進入大眾市場，料未來行業將出現「淘汰賽」。他表示，由於整個行業有「贏者通吃」現象，因此理想汽車需及早訂下具挑戰性的計劃，目標2025年搶佔國內新能源汽車2成市場份額，方能與其他巨頭競爭。

理想汽車來港二次上市，沈亞楠表示，公司在美股上市後，一早部署赴港上市。他指，智能電動車競爭時間較長，資金消耗量大，選擇來港上市，主要希望開拓更多資金渠道。他亦指，公司同時在美港兩地上市，能對沖政經上的不確定性，未來亦不排除在內地上市。

理想汽車7月交付量達8589輛，詳見﹕【下一頁】

公司着緊開拓資金，皆因新能源汽車市場競爭激烈，需及早做好部署。沈亞楠斷言，國內新能源汽車已進入大眾市場，未來「必然有很慘烈的淘汰賽」。他表示，過去汽車生產着重硬件，但智能汽車需顧及軟件發展，故資源和競爭優勢傾向往頭部企業疊加，造成「贏者通吃」現象。

以開發自動駕駛為例，數據能訓練人工智能模型，改善駕駛功能，使用者人數愈多，企業收集到的數據愈多，能形成良性循環，但不能適應競爭格局的車企將面臨淘汰。

面臨上述競爭，沈亞楠指，公司未來將全力研發投入，除研發以外，理想汽車每半年亦會開始一個新的產能建設計劃。公司預期在2025年時，理想汽車將佔據國內新能源汽車2成市場份額。

料第四季芯片短缺情況有所緩解

中短期來看，理想汽車仍面臨不少挑戰。他表示，儘管芯片供應持續短缺，但目前理想汽車廠房仍正常生產。他預料，第四季短缺情況會有所緩解，但明年上半年才會完全解決芯片短缺問題。

另外，內地近期加緊監管數據安全，沈亞楠對此表示，理想汽車所搜集的數據主要用於自動駕駛訓練，所有數據亦保存在本地，故能避免數據敏感的問題，並不擔心近期數據監管會為公司帶來風險。

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記者﹕賴奕羚