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【美股ETF】SPY開支比率竟是最貴 盤點三隻低收費版標指ETF

股樓投資 16:21 2021/08/11

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能夠被動追蹤大市表現的ETF，一向被視為懶人投資的必備之選，但如果投資前沒有貨比三家，買入開支比率昂貴的ETF，分分鐘會被侵蝕投資回報。有趣的是，名聲最響的ETF一般管理貴也較高。例如最受美股投資初哥歡迎的SPY，就是追蹤標普500指數的ETF中最馳名的一隻，但其開支比率高達0.09%，高於其他同樣追蹤標指的ETF。

【美股焦點】散戶成推動美股新動力 盤點十隻Reddit討論度最高的股票

以下是其他同樣追蹤標普500指數且開支比率又較便宜的ETF: 

SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) 

開支比率: 0.03%

過去一年表現: 38.8%

年度化股息率: 1.36%

資產管理規模: 103億美元

成立日期:11/8/2005

 

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

開支比率: 0.03%

過去一年表現: 38.8%

年度化股息率:1.4%

資產管理規模:2255億美元

成立日期: 7/9/2010

 

iShare Core S&P 500 ETF（IVV）

開支比率: 0.03%

過去一年表現: 38.7%

年度化股息率: 1.35%

資產管理規模: 2799億美元

成立日期: 15/5/2000

SPDR S&P 500 ETF (SPY)

開支比率: 0.09%

過去一年表現: 38.6%

年度化股息率: 1.33%

資產管理規模: 3612億美元

成立日期: 22/1/1993

撰文 : 林展鋒

財富及資產管理 ETF 買入 指數 美股 標準普爾500指數 美元

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