【美股ETF】SPY開支比率竟是最貴 盤點三隻低收費版標指ETF

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能夠被動追蹤大市表現的ETF，一向被視為懶人投資的必備之選，但如果投資前沒有貨比三家，買入開支比率昂貴的ETF，分分鐘會被侵蝕投資回報。有趣的是，名聲最響的ETF一般管理貴也較高。例如最受美股投資初哥歡迎的SPY，就是追蹤標普500指數的ETF中最馳名的一隻，但其開支比率高達0.09%，高於其他同樣追蹤標指的ETF。
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以下是其他同樣追蹤標普500指數且開支比率又較便宜的ETF:
SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG)
開支比率: 0.03%
過去一年表現: 38.8%
年度化股息率: 1.36%
資產管理規模: 103億美元
成立日期:11/8/2005
Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
開支比率: 0.03%
過去一年表現: 38.8%
年度化股息率:1.4%
資產管理規模:2255億美元
成立日期: 7/9/2010
iShare Core S&P 500 ETF（IVV）
開支比率: 0.03%
過去一年表現: 38.7%
年度化股息率: 1.35%
資產管理規模: 2799億美元
成立日期: 15/5/2000
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
開支比率: 0.09%
過去一年表現: 38.6%
年度化股息率: 1.33%
資產管理規模: 3612億美元
成立日期: 22/1/1993
撰文 : 林展鋒