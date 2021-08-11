【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】著碳板鞋先跑得快？跑得舒適流暢更重要

近年碳板跑鞋 (Carbon Plate Running Shoes) 當道，差不多每個跑手為了追求速度創下更佳時間，都會添置一兩雙碳板鞋參加比賽，從今屆奧運馬拉松的男子賽事，超過一半的前列份子都穿著同一品牌碳板鞋可見一斑。然而，未必每個跑手都適合穿上碳板鞋，始終跑步舒適及減少受傷最重要！最近又有新跑鞋登場，雖然沒有配上碳板，但小弟有試穿後發現真的不錯，在此推介給大家。

New Balance 跑鞋小弟都有不少，但不是甚麼特別型號，經常用來當作平日跑步練習用。日前小弟試穿最新型號FuelCell Rebel v2，200g的重量十分輕身，以高能量回饋的全掌 FuelCell 中底，配合較上一代改良的設計細節，帶來更爽快流暢的推動力，無論是平日輕鬆跑或速度訓練，都能展現更快速度及更強的力量。

試穿當天正值滂沱大雨，正正可以試下這雙跑鞋的威力，當日與New Balance一眾跑手在跑馬地馬場作速度訓練，以一個圈九分鐘跑連休息的速度跑六個圈，每個圈大約1.4公里左右。頭兩圈感覺很好，緩震及推動力十分不錯，即使大雨，雙鞋亦不見突然重了很多，自己亦能跑出個人在跑馬地跑圈的第二快時間。

▲ Rebel v2男裝鞋身配上鮮明大膽的黑配粉紅配色，跑出每一步更倍感自信。

小弟之前亦有著開FuelCell Rebel跑鞋進行跑步練習，v2繼續走型格路線，男裝黑配粉紅及女裝黑配紫的撞色，份外奪目，就算不是著去跑步，去襯衫行街亦十分適合。v2舒適程度比v1有過之而無不及，輕巧透氣的網眼鞋面，訓練時雙腳仍能保持通爽舒適，隨時即興去跑亦動力十足。

▲ Rebel v2女裝鞋黑配紫的撞色亦鮮艷奪目。

另外，FuelCell 系列主打穩定的 Prism 亦同時推出第二代，廠商微調優化Prism v2 在腳內側帶來特別支撐及保護的穩定柱，加上改良的外底設計，日常訓練使用最啱，特別適合足弓較低或扁平足的跑友。加倍透氣的網眼鞋面，配上軟墊鞋舌及鞋跟提供適當保護，讓雙足時刻保持最佳狀態，駕馭長時間訓練無難度。

▲ Prism v2全黑色鞋身加上藍紫色線條，亦屬易配襯的組合，與Rebel v2於8月12日起在NB官網公開發售。

不少運動品牌都會有組織跑隊參與不同的跑步比賽，例如Nike及Garmin 等，New Balance 亦有其香港官方跑會NBRC Hong Kong。六大馬之一的紐約馬拉松將於十月舉行，並於今年慶祝 50 周年，NBRC為協助跑步愛好者備戰紐約馬，以最佳狀態參與紐約馬虛擬跑，特別設立了紐約馬NBRC 訓練計劃。現時該計劃已選出20位參加者晉身 今個星期展開的第二階段訓練，之後會挑選最後八強晉身最後階段的訓練，十分嚴謹。小弟上次出席試鞋活動認識該二十名精英，完全感受到他們的熱血及速度，即使最後接近筋疲力盡，與他們拍住跑亦有多幾分推動力，向著標竿直跑！

除了由教練透過參加者的訓練表現挑選最後八強，NBRC 亦會在 Strava 的 NBRC Hong Kong 平台內設立公開投票，讓所有 Strava NBRC Hong Kong 的會員透過讚好支持心水跑手，獲得最多讚好的跑手就能直接晉身最後八強，大家如果有興趣可以點擊以下連結參與：https://www.strava.com/clubs/nbrchongkong，截止時間為8月12日晚上8時30分。

▲ 無論雨有多大，亦無阻NBRC一眾精英跑手繼續勇往直前，跑到最後。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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