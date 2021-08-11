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3內地生來港讀中大　人均4333元租粉嶺三房單位

股樓投資 16:25 2021/08/11

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本地多間大專院校開始恢復實體授課，多了內地學生來港，由於他們需提供在港住址證明予學校，故近月紛紛積極物色租盤，為回港「復課」做好準備，最終亦帶旺租務成交，且為租金帶來支持作用。 

中原地產藍浩然說，粉嶺名都3座中層G室，實用面積454平方呎，三房間隔，早前以月租1.3萬元租出，實用面積呎租約28.6元。代理續說，新租客為3名內地男學生，為方便新學年於中大升學，所以預先搵租盤，由於仍身處內地，所以只能靠睇相及短片揀盤，而最終決定承租上址，並預繳一年租金。據了解，業主於2010年以180萬元購入上址，持貨11年，以月租1.3萬元計，現享約8.7厘的租金回報。  

事實上，不少內地學生來港升學，為了慳得就慳，都與人合租單位。中原地產陳廸豪說，大埔白石角雲滙9座中層B2室，實用面積448平方呎，兩房間隔，早前以月租18,000元租出，實用面積呎租40.2元。代理續說，新租客為3名內地男學生，新學年將於中大升學，故租入單位方便上學。據了解，業主於2019年以842萬元購入單位，以月租18,000元計，現可享約2.6厘租金回報。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 粉嶺名都 粉嶺 中原地產

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