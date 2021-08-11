【北水基金】6月至今北水基金吸逾4千億元 勢成中港股市新動力

▲ 今年北水基金吸資近兩萬億元，為中港股市注入彈藥。

今年公募基金新發行規模已接近2萬億元（人民幣，下同），其中包括股票及混合資產等權益類基金佔近八成。內媒指，值得注意的是，6月至今上述新成立的基金超逾4000億元，且後續仍有不少明星基金即將募資，意味着充足的增量資金持續入市，市料可為A股及港股注入新活水，且即將陸續入市。

Wind數據顯示，按基金成立日計算，截至本周一（8月9日），今年以來新成立的基金數量達1047隻，募集金額超過1.9萬億元，已打破2019年全年的1.4萬億元。

星級基金再推港股通產品【下一頁】

其中，今年股票型及混合型基金募集逾1.5萬億元，佔總吸金額約近八成，這些權益類基金成為今年新產品的主角。經歷4月及5月股市急回的低谷期，基金發行逐漸回暖，6月和7月分别籌2838億元及2441億元。目前正在發行的基金數量高達288隻（以不同份額分開計算）；單以今天（8月11日）起來看，將再有98隻產品進入發行流程。

而6月至今，新成立的股票型及混合型基金已募得4121億元，意味着後市將有豐厚資金湧入A股及港股。

此外，從近期新基金衡量，明星基金身影頻現，8月23日推售的廣發行業嚴選三年持有期混合，由星級基金經理劉格菘所管理。另外，由史博管理的南方新能源產業混合產品，以至由曹春林操盤的創金合信碳中和混合等產品，亦正密集出台。

名牌基金經理看好港股科網板塊【下一頁】

談及後市布局，不少名牌基金經理表示，市場調整乃提供建倉的良機。廣發的劉格菘直言，待新產品成立後，會重點關注中長期具成長性、兼估值有提升空間、性價比又高標的股，惟現市况強者恒強，凸顯估值分化矛盾。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪