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【加密貨幣】 Venmo推出信用卡新功能 持卡人可在現金返還時自動購買加密貨幣 不收取交易費用

環球政經 15:44 2021/08/11

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PayPal旗下公司Venmo周二(10日)推出一項信用卡新功能，功能允許持卡人可在現金返還時自動購買加密貨幣，當中包括比特幣、以太幣、萊特幣和比特幣現金等，並不會收取交易費用，預計未來將陸續覆蓋所有信用卡持卡人。

東奧系列特別版芭比無東亞裔面孔 玩具商被指涉種族歧視遭批評 【下一頁

新功能的推出是Venmo母公司PayPal大型加密貨幣戰略的一部分。在去年秋天PayPal引入了加密貨幣交易選項，於今年又成立了一個專門從事加密貨幣的業務部門。此新舉措將有機會吸引新的加密貨幣持有者使用Venmo。

【政府工略】康文署聘二級助理館長(文物修復) 月薪2.4萬 協助保存及修復博物館文物 【下一頁

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現時，約7600萬的Venmo用戶可以使用比特幣、以太幣、萊特幣和比特幣現金。但用戶不能將加密貨幣的資產轉移出平台，所以任何轉換為加密貨幣的獎勵將留在Venmo應用程序中，除非信用卡持有人選擇出售它們。

 

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責任編輯：羅浩濂

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