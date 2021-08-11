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【國泰航空 293】國泰上半年蝕75億元 虧損收窄兩成

股樓投資 15:35 2021/08/11

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國泰航空（00293）公布截至今年6月底止中期業績，營業額158.5億元，按年跌42.7%；股東應佔虧損75.7億元，按年收窄23.3%，去年同期虧損98.7億元；每股虧損122.1仙，不派息。國泰中期虧損收窄，股價午後升幅擴大，暫曾高見6.46元，升4.2%，最新報6.42元，仍升3.5%。

由於與疫情相關的旅遊限制及檢疫要求對客運收益造成嚴重影響，上半年客運服務收益7.5億元，按年急跌逾92.8%；貨運服務收益則微升0.1%至127億元。旗下香港快運上半年錄得9.8億元的虧損，，按年擴大25%。國表示，致力以審慎的態度管理成本，繼續實施2020年推出的現金保留措施。期內，燃油對沖錄6.3億元收益，而去年同期為虧損16億元。

國泰主席賀以禮指，現時國泰運作的客運航班僅及疫情前航班水平的小部分，集團希望於今年第四季將可載客量最高調整至疫情前水平的30%，但須視乎營運及客運限制的放寬情況，並預計下半年貨運業務繼續表現強勁。貿此同時，集團將維持審慎的現金管理方針，期望年內餘下時間，將現金消耗降至每月10億元以下。

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記者：郭秀慧

疫情 經濟 派息 營業額 國泰航空（00293） 航空 國泰航空

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