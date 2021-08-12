【消費券熱話】人生有兩大後悔 一是沙士沒有買樓 二竟是用了它？

有不少市民為了能買電器，領取消費券的平台選擇用了Tap&Go。亦因此Tap&Go不堪負荷，長期需要使用者等待，出現不少投訴事件。近日有網民於網上討論區發文，指他的人生有兩大後悔。

網民經歷：

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有網民感嘆：「這個APP過了這麼多年，還是那麼不好用」。有見及此，不少用其他平台的人紛紛出來炫耀自己有多方便，引起了罵戰。結果網民一句：「隨便哪個都好，反正一定比T&G好！」平息了戰爭。有人笑言：「Tap&Go的全名是Tap and Go queue!」（按完就排隊！），並提醒樓主別亂按，不然又要重新排隊。

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有人自嘲：「樓主說的第一個真的好有道理，我當年還在笑同事買淘大，現在......」

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責任編輯：張瑋婷