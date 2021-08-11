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【電池技術】超持久電池不是夢？　日大學以納米海綿延長鋰硫電池壽命

科技 18:15 2021/08/11

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最近日本沖繩科學技術大學院大學（OIST）研究團隊，利用新型海綿材料，讓鋰硫電池充放電循環破數百次，向超持久電池邁出一大步。（AFP）

鋰硫電池儲電容量大，且成本低廉，但穩定性不足卻成為電池難以打入市場的絆腳石。最近日本沖繩科學技術大學院大學（OIST）研究團隊，利用新型海綿材料，讓鋰硫電池充放電循環破數百次，向超持久電池邁出一大步。

【交通科技】泊車自動化 福特夥Bosch於底特律設智能停車場

與常見的鋰離子電池相比，鋰硫電池更輕、重量能量密度為 5 倍之多。在相同體積或重量下，能量密度愈高可以提供愈多的電力，因此這種電池適合用於電動車、電動飛機等。團隊成員 Hui Zhang 表示，鋰硫電池可以儲存更多電力。據資料顯示，使用鋰離子電池的電動車平均續航里程為 300 公里，若採用鋰硫電池，平均續航里程則可提升至 500 公里。

雖然鋰硫電池有相當多的優勢，但現階段需要解決電池穩定性的問題。在鋰硫電池充放電過程中，所產生的多硫化鋰（Lithium Polysulfide）會迅速溶解，變成多硫化物（Polysulfide）。

雖然鋰硫電池有相當多的優勢，但現階段需要解決電池穩定性的問題。在鋰硫電池充放電過程中，所產生的多硫化鋰（Lithium Polysulfide）會迅速溶解，變成多硫化物（Polysulfide）。（OIST）

【快速充電】中國工信部設50W充電功率上限 小米120W 快充技術或無緣面世

為了解決此情況，團隊研發出一種納米級多孔海綿，並在海綿塗上氮化鈦（Titanium Nitride）和二氧化鈦（Titanium Dioxide）。氮化鈦可以加速把多硫化鋰轉化成硫化鋰，而二氧化鈦則能吸收多餘的多硫化物。實驗結果顯示，與一般的鋰硫電池相比，新型鋰硫電池的性能更好，縮短充電時間、提高續航力，而且在 200 次充放電循環後也未有出現效率耗損。

雖然新型電池距離商業化仍有一段距離，但團隊成員Luis Ono 表示，目前已經成功開發出低成本且可應用的混合材料，以改善電池的性能。

【Dark Mode】打破手機續航力迷思！ 研究實測Dark Mode延長手機續航力效果

記者：廖淑瑩

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