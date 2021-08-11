【職場熱話】因為減肥每日飲3L水 被其他同事投訴霸住水機 網民: 自己煲水啦

「見字飲水」協會，是一個網上的群組，鼓勵網民要多喝水，多喝水固然是好事，但有人卻因為在公司喝水令自己變得不受歡迎。有不少公司都會安裝飲水機供員工使用，同事大多數都會自備水樽或水杯用來盛水，但有網民在網上討論區發文，指自己因為正在減肥的原因，每日都會在公司喝大量的水，因而受到其他同事指責，甚至因此考慮向人事部門投訴。

網民經歷:

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帖文一出後，有網友認為其他同事的行為不是針對樓主，因為樓主的行為的確令其他人帶來不便，指：「樓主每日要喝三公升的水，可能同事會認為你多估用了公司的資源」、「公司聘請你是來工作的，不是利用上班的時間去減肥」有人則認為是其他同事多管閒事：「樓主只是員工，喝水是他的基本權利，其實沒什麼問題」、「其實正如午膳時間，都是樓主享有的權利，相信應該不會有公司會限定員工每日上廁所時間或者每日的水量吧」

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有網民則建議樓主考慮其他方法，避免被同事指責：「樓主可以在自己的座位購買一部飲水機，就不用經常霸著公司的水機」、「或者每日買兩支1.5公升的水，盡量減少飲用公司的水」、「如果公司條件可以的話，可以帶熱水煲，在公司內燒水」最後有網民亦提醒樓主要將心比己，學會互相體諒。

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責任編輯：陳佳恩