【大灣區趨勢】內地每年千萬學生赴高考 僅得2%入重點大學 為何港人堅持送子女到大灣區讀書?

香港大學聯招（JUPAS）結果將於周四（12日）揭盅，為一眾文憑試考生學業路的重要一頁。香港每年平均約35%學生能入讀本地認可的學士課程，在內地卻是另一個世界，每年約有1,000萬名內地生參與高考，但只有約16%的人獲本科取錄，入到重點大學的比率更只有約2%，難怪高考被稱為是一場改變命運的考試。



內地學生由小至大也面對競爭，學童在完成9年基礎教育後，須通過一個初中畢業會考（即中考），根據考獲成績和志願，進入3年高中。資料顯示，全國初中升普通高中的升學率只有約58%。學生在完成三年高中教育後，在高等考試成績優良者，便進入高等教育。

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內地高考的競爭非常激烈，今年高考於6月7日舉行，全國約有1,078萬學生參加這場考試。參考以往的數據，每年約有1,000萬名內地生參與高考，但只有約16%的人獲本科取錄，其中「211」及「985」重點大學如北京大學、清華大學的取錄率，更分別只有2.41%及0.79%，可見內地生面對多大的競爭。內地人變得愈來愈富有，不少家長安排子女轉投私營學校或國際學校，除了避開競爭甚大的高考外，同時也為未來到外國升學鋪路。

隨着中央大力支持大灣區發展，近年該處成為全球高等教育發展最快的地區，對教育需求也源源不絕。面對龐大機遇，本港多間大專院校也準備在大灣區開設學校，同時不少本港教育相關企業也積極在區內找尋機遇。

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智慧城市聯盟會長、科晫有限公司創辦人兼行政總裁楊文銳表示，近年不少本港大專院校於內地城市落戶，私立的中小學也開始在大灣區設立分校，兩地教育上將有愈來愈多的交流。他又指，近年也有不少香港人送子女到大灣區讀書，究竟有何原因？

楊文銳現為智慧城市聯盟會長，近年他積極於香港及內地推動電子身份的應用計劃，透過創新科技開發更多電子應用系統，以配合未來中港智慧城市的發展機遇。楊文銳也獲香港政府委任為香港公開大學（OUHK）校董會成員、職業訓練局（VTC）理事會成員，他本身也曾於清華大學修讀公共管理碩士學位畢業，對中港兩地教育市場十分熟悉。

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大灣區作為重點發展的地區，楊文銳表示，現時的重要趨勢，是很多香港的大學會前往大灣區開分校。「當然香港的教育是很好的，在內地人的眼中，香港的教育是可以跟外國接軌。香港的大學於全球排位較高，她們於內地開設課程，有一定的優勢，可以吸引不少內地學生去修讀。」



另一個值得留意的趨勢，是近幾年來愈來愈多香港家長將小朋友送到大灣區讀書。楊文銳指，自己於大灣區也有業務，本來打算將公司的業務中心放到前海發展，原也準備於今年送3歲的兒子到前海讀書，但疫情關係暫時擱置計劃。



他相信，香港不少家長也有相近的打算，將小朋友送到大灣區接受教育。「相信未來有不少香港家長，小朋友在香港讀幼稚園後，就會將小朋友送到內地讀書，在內地就讀中小學。如想出國讀書的話，初中是較適合到外國讀書的時間，因為當你到大學時才到外國讀書，就是較難融入當地的生活。他們有這樣的做法，就是希望小朋友自小可以跟內地人建立人際網絡，而且要跟內地文化融合，一定要大家相處過，這是十分重要的。」

政府鼓勵香港年輕人到大灣區發展，對此楊文銳也十分認同，認為香港年輕人要應該爭取有機會到內地讀書。「為何我們要鼓勵年輕人要住大學的宿舍？你要認識這個地方，你就要住在哪個地方，我相信是有這一個趨勢。香港人若要在大灣區發展，你一定要到當地住過，都該處看看，也要了解當地的文化。」

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以上內容節錄自《iMoney Focus》720期封面故事。

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記者：陳詠妍