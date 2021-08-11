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【監管浪潮】中國擬設立卡拉OK違規曲目清單　今年10月起實施

股市 15:13 2021/08/11

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【監管浪潮】中國擬設立卡拉OK違規曲目清單　今年10月起實施

中國近月收緊不同行業的監管力度，最新擴大至歌舞娛樂事業。《新華社》報道，中國文化和旅遊部將建立全國卡拉OK音樂違規曲目清單制度，將於今年10月1日起實施，旨在維護中國文化安全及意識形態安全。

根據中國文化和旅遊部周二（10日）發布的《歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容管理暫行規定》，要求歌舞娛樂場所播放的卡拉OK音樂，不得含有危害國家統一、煽動民族仇恨、違反國家宗教政策等內容，以及宣揚淫穢、賭博、暴力及與毒品有關的違法犯罪活動，或者教唆犯罪的內容。

《人民日報》批醫美行業亂象頻生　有關部門應加強監管、醫美板塊走弱｜詳見【下一頁】

報道引述文旅部負責人指，全國有近5萬間歌舞娛樂場所，執法監管難度大，而場所的點播系統基礎曲庫達10萬首以上，經營者難以識別違規曲目。

渾水創辦人：投資者忽視中國政策反覆無常　中資股應較美資股有更大折讓｜詳見【下一頁】

倘文旅行政部門發現歌曲點播系統內容提供商，向歌舞娛樂場所提供的卡拉OK音樂含有法律法規禁止內容，可以通過約談等行政指導方式予以警示、制止。

此外，文化市場綜合執法隊伍又會加強對歌舞娛樂場所檢查抽查，發現含有法律法規禁止內容將依法處置。

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