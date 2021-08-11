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【港交所388】港交所上半年多賺26% 每股派中期息4.69元

股樓投資 15:47 2021/08/11

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港交所(00388)公布中期業績，上半年集團純利66.1億元，按年升26％，每股盈利5.22元，中期息每股4.69元，按年升26％。期內，收入及其他收益109.09億元，按年升24％。業績符合預期下，港交所至3時報516元，上升0.1%。

中移動績前 大行最新評級和目標價一覽   詳情請看【下一頁

截至今年６月，港交所收入及其他收益創半年度新高紀錄，達109.09億元，按年上升24％，主要受惠於交易及結算費上升以及存管、託管及代理人服務費上升；來自滬深港通收入及其他收益13.2億元，按年升78％，創半年度新高紀錄。

上半年港交所的日均成交金額1,882億元，按年增長60％，創半年度新高。當中，股本證券產品1,658億元，按年升66％；衍生權證、牛熊證及權證日均成交按年上升28％至224億元。債券通的日均成交金額266億元，按年增34％，創新高。今年上半年，港交所共有４６隻新股上市，首次公開招股集資總額達2,117億元，按年升128％。按期內首次公開招股集資額計，港交所位列全球第三。

【大行點睇】野村料科技股第四季回升　首選騰訊及阿里等6股   詳情請看【下一頁

港交所行政總裁歐冠昇評論業績時指，香港交易所今年錄得歷來最佳半年度表現。在新股市場暢旺、市場交投活躍及滬深港通的強勁增長帶動下，期內收入及溢利皆齊創出新高。雖然未來宏觀環境挑戰重重，但會沉著應對，繼續致力提升市場吸引力。

同場加映 【iM會客室】甚麼政策股才是避風塘？

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撰文 : 李尚毅

港股

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