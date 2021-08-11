  • 29°C
香港時間 : 2021811日 (三) 22:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】20年樓齡 VS 30多年舊樓 地鐵行多7分鐘 網民：10年樓齡差距有咩分別

理財智慧 22:00 2021/08/11

分享：

有人買樓為投資，有人則為了有自己的安樂窩，所以每個人要考慮的因素都大多不同，例如風水、坐向等。近日有網民於網上討論區發文詢問，買樓是應該買新的還是就腳的好。

有兩個選擇：

  • A:樓齡30多年，地點好，去地鐵站要兩分鐘，便宜100萬
  • B:樓齡20年頭，大堂走廊都漂亮，樓主覺得帶朋友上去也特別有面子，但去地鐵站要10-12分鐘

【職場熱話】因為減肥每日飲3L水 被其他同事投訴霸住水機 網民: 自己煲水啦【下一頁

不少人覺得樓主幼稚，因為他對B的看法根本不實在，「20年和30年差多少？和舊樓有甚麼分別？」、「為了一兩次帶朋友回家有面子，就要自己天天多走10分鐘路？」、「如果你選的單位在大西北，根本不會有人上去玩！」等。他們覺得住戶的舒適度才是最重要，「要面子不如用首期租兩年凱旋門？」

網民又提出，兩個選擇只差100萬，倒不如把省下來的錢豪裝單位，那就更有面子了。

【政府工略】康文署聘二級助理館長(文物修復) 月薪2.4萬 協助保存及修復博物館文物【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

【iM Cafe】內房政策見曙光 係時候轉炒舊經濟？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

私人屋苑 網上討論區 凱旋門 風水

上一篇文章

【美股焦點】三大指數齊升 道指標指再創歷史新高

下一篇文章

藍籌工業股創科上半年多賺58% 每股中期息按年加派六成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【理財熱話】15k人工 父母要求每人要20%家用 樓主嘆「俾完佢哋連一萬蚊都冇」 網民建議：自己出去租屋企
【理財熱話】15k人工 父母要求每人要20%家用 樓主嘆「俾完佢哋連一萬蚊都冇」 網民建議：自己出去租屋企
【網民熱話】出身自基層 好奇問「有中產父母生活如何？」 網民：家家有本難唸的經
【網民熱話】出身自基層 好奇問「有中產父母生活如何？」 網民：家家有本難唸的經
【BNO移民】抵英一個月找到理髮師工作 港爸分享生活開支
【BNO移民】抵英一個月找到理髮師工作 港爸分享生活開支
【消費券熱話】女友無法用T&G付款 問港男借支付寶被拒後哭鬧 網民：店鋪加價 不要買
【消費券熱話】女友無法用T&G付款 問港男借支付寶被拒後哭鬧 網民：店鋪加價 不要買
【免費車票】慶祝本港運動員奧運創佳績 港鐵再送10萬張單程車票 明下午2時起開始登記
【免費車票】慶祝本港運動員奧運創佳績 港鐵再送10萬張單程車票 明下午2時起開始登記
【大行點睇】野村料科技股第四季回升　首選騰訊及阿里等6股
【大行點睇】野村料科技股第四季回升　首選騰訊及阿里等6股