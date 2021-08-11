【樓市熱話】20年樓齡 VS 30多年舊樓 地鐵行多7分鐘 網民：10年樓齡差距有咩分別

有人買樓為投資，有人則為了有自己的安樂窩，所以每個人要考慮的因素都大多不同，例如風水、坐向等。近日有網民於網上討論區發文詢問，買樓是應該買新的還是就腳的好。

有兩個選擇：

A:樓齡30多年，地點好，去地鐵站要兩分鐘，便宜100萬

B:樓齡20年頭，大堂走廊都漂亮，樓主覺得帶朋友上去也特別有面子，但去地鐵站要10-12分鐘

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不少人覺得樓主幼稚，因為他對B的看法根本不實在，「20年和30年差多少？和舊樓有甚麼分別？」、「為了一兩次帶朋友回家有面子，就要自己天天多走10分鐘路？」、「如果你選的單位在大西北，根本不會有人上去玩！」等。他們覺得住戶的舒適度才是最重要，「要面子不如用首期租兩年凱旋門？」

網民又提出，兩個選擇只差100萬，倒不如把省下來的錢豪裝單位，那就更有面子了。

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責任編輯：張瑋婷