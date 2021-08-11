【理財智慧】股市動物園 投資界有趣詞彙（二）

閱讀更多：【理財智慧】股市動物園 投資界有趣詞彙（一）

經濟政策取向

鴿派（Dovish）：

鼓吹低利率的傳統經濟政策支持者，如鴿子般穩健溫和，認為通貨膨脹及其負面影響對社會衝擊有限。

例子有央行官員們討論降低利率或加大量化寬鬆政策力度以刺激經濟；央行官員對經濟增長持悲觀態度，預計通脹將下降或變成通縮，並通過預測或前瞻性指引向市場發出這一信號。

鷹派（Hawkish）：

奉行以高利率控制通貨膨脹的政策，如鷹般激進銳利。

例子有央行官員討論通過加息或削減央行資產負債表來收緊貨幣政策；貨幣政策立場預測未來利率上升，；以及央行官員對經濟增長前景持樂觀態度，並預計通脹將上升。

當央行官員將語調從鴿派轉向鷹派時，匯率往往波動最大，反之亦然。

市場事件

黑天鵝（Black Swan）：

指極不可能發生但卻發生的事情，且將帶來巨大衝擊。

源於18世紀前歐洲人一直以為世界上只有白天鵝，直到發現了澳洲的黑天鵝才打破認知。從中可見，只要一隻黑天鵝就可以推翻世上只有白天鵝的假設。

事件必須包含3大特性才可被界定為黑天鵝：

不可預測性

衝擊力強大

一旦發生後，市場會盡力解釋，仿佛股市不像實際上那麼隨機，是次事件早可預測

灰犀牛（Grey Rhino）：

指極可能發生，但容易被忽略，結果發生後打來巨大影響的事件。

犀牛總給人行動緩慢又無害的形象，但一旦發起攻擊，卻有致命性。

死貓式反彈（Dead Cat Bounce）：

有人認為，如果從很高的地方摔下來，即使是死貓也會彈起來。金融領域上，指一隻行情下跌股票的價格短暫地小幅回升。「死貓反彈」常讓一些缺乏投資經驗的投資者以為市場反彈，便匆匆入市，結果再一次被套牢。

同場加映：【iM會客室】甚麼政策股才是避風塘？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：陳澤熙