【政府工略】康文署聘二級助理館長(文物修復) 月薪2.4萬 協助保存及修復博物館文物

康樂及文化事務署轄下的文物及博物館請二級助理館長(文物修復)，月薪24,515元，申請人需持有香港任何一所大學頒發的學士學位，並主修文物修復學、應用化學／化學、材料科學、材料工程等其中一個相關學科，主要協助保存及修復博物館文物。職位或需在戶外當值，並需不定時及於周末及公眾假期工作，與此同時，亦將會按非公務員合約條款聘用。有意人士請於8月20日。

詳情如下：

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申請手續：

(1) 申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局互聯網站下載。

(2) 申請人須把填妥的申請表格，在截止申請日期或之前遞交或郵寄至聯絡地址（郵寄表格的遞交日期以郵戳為準）。請在信封面上註明「申請非公務員合約二級助理館長（文物修復）職位」。資料不全、逾期、未妥為簽署、經傳真／電郵遞交，或並非用指定表格遞交的申請書，將不獲處理。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至聯絡地址，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。

(3) 由於招聘部門可以訂立篩選準則，甄選條件較佳的應徵者，申請人須在申請表格上清楚填寫全部就業情況及學歷詳情(包括註明其學士學位或同等學歷的主修學科)。其在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用和英文運用)的成績亦應包括在內。

(4) 申請人如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後六至八個星期內接獲通知。如遇申請人數衆多或其他特殊情況，可能需時稍長。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：九龍尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館4樓417 室文物修復辦事處

查詢電話：2734 2347

截止申請日期(日/月/年)：20/08/2021 23:59:00

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責任編輯：羅浩濂