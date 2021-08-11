【港股追蹤】本地市場改善帶動租金收入 希慎中期轉虧為盈賺逾5億元 中期息維持每股0.27元

希慎（00014）公布，截至6月30日為止，集團中期轉虧為盈，錄得盈利近5.17億元，去年同期則錄得近26.26億元虧損。期內基本溢利按年跌12.6%至11.8億元，每股基本盈利50仙，中期息維持每股27仙。希慎全日跌近1%，收報28.9元，成交2,453萬元。

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上半年內，希慎營業額達18.3億元，按年跌7%；毛利16.2億元，按年跌8.3%。

期內，商舖業務組合營業額跌8.9%至8.2億元，其中按營業額收取的租金升逾1.7倍至5,500萬元。希慎認為，因上半年商舖業務有所改善，估計租戶銷售額將錄得按年增幅，較本港整體零售額表現更佳。

寫字樓業務方面，營業額跌5.1%至8.8億元，包括營業額收取的租金200萬元。由於本地寫字樓租賃市場續受疫情影響，但由於企業把握機會以較低成本搬遷或擴充業務。住宅業務組合營業額跌13%至1.3億元。

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截至6月30日，寫字樓、商舖業務、住宅業務組合的出租率分別為93%、97%及73%。

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