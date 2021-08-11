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【三星摺機】Galaxy Z Flip3 5G登場　機面屏幕大增4倍（有片+多圖）

科技 22:30 2021/08/11

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Galaxy Z Flip3 5G繼承上代的設計，主打細小方便攜帶，更推出多款新顏色。

三星（Samsung）今（11日）晚舉行Galaxy Unpacked發布會，會上帶來兩款全新摺疊手機Galaxy Z Fold3 5G及Galaxy Z Flip3 5G。其中Galaxy Z Flip3 5G繼承上代的設計，主打細小方便攜帶，更推出多款新顏色。

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與前代產品相比，是次登場的Galaxy Z Flip3 5G最大的改進，就是增加了機面屏幕的尺吋，比上一代大4倍，外置屏幕為1.9吋，惟像素僅為260x512；內置可摺屏幕則為6.7吋。

而鉸鏈壽命方面，Galaxy Z Flip3 5G將與Galaxy Z Fold3 5G一樣，預計消費者可摺疊超過20萬次，可使用5年以上。另外，兩款手機機身均擁有IPX8防水等級。

Galaxy Z Flip3 5G後置鏡頭則採用雙鏡頭設計，分別是1,200萬像素的廣角及超廣角鏡頭；前置則使用1,000萬像素自拍鏡頭。而今次Galaxy Z Flip3 5G更推出多款新顏色予用戶選擇，分別是黑、白、綠、紫。

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硬件規格方面，該機採用Snapdragon 888處理器，標配 8GB LPDDR5 儲存空間，另備有UFS 3.1閃存記憶體，並有128GB及256GB供選購。其他規格方面，手機未摺起的尺寸為 166×72.2×6.9mm，摺起則為86.4x72.2x17.1mm，機身重量達183克，電池容量為3300mAh。

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售價方面，Galaxy Z Flip3 5G為999.99美元（約7,779港元）起。香港方面，Galaxy Z Fold3 5G及Galaxy Z Flip3 5G將於8月26日下午4時正起接受預訂，有關詳情將稍後公布。

想了解更多Galaxy Z Fold3 5G資訊，可按【下一頁】。

記者：曾曉汶

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