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英國綠色經濟規模為製造業4倍 創造逾120萬職位

環球社會熱點 15:02 2021/08/11

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包括英國等國家近年愈來愈注重環保，大力發展綠色經濟。有英國經濟評估公司發現，英國綠色經濟行業規模已達逾2,000億英鎊（約2.2萬億港元），是英國製造業的近4倍。評估公司指，英國風能等綠色行業近年增長迅速。

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英國數據分析公司kMatrix Data Services發表報告，指英國綠色經濟行業規模達2,057億英鎊（約2.2萬億港元），而英國製造業現時規模為556億英鎊（約6,000億港幣），綠色經濟行業規模約為後者近4倍。

行業涉及逾7.5萬間企業，包括風力渦輪機製造商及回收商等，創造逾120萬個職位。報告表示，行業增長未來數年將會加快。

數據顯示，近年風能、波浪能、潮汐能及太陽能行業增長迅速。綠色行業在18/19財政年度至19/20財政年度間整體增長7.4%，雖其後19/20財政年度至20/21財政年度間收縮9%，但料隨著疫情好轉經濟復甦，將出現反彈。

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報告作者霍華德（Sarah Howard）表示，報告全方面檢視綠色行業經濟數據，向民眾展示了行業對英國經濟重要性及目前取得進展。她認為，行業目前需要一個全面政策框架，才能實現快速增長。

責任編輯：李俊儀

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