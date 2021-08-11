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【智能手機】內地品牌realme全球手機銷量突破1億　未來續推旗艦機款＋智能家居產品

科技 15:18 2021/08/11

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有市場研究機構數據指出，內地手機品牌realme推出至今僅3年，全球手機銷量已突破1億部。

近年手機市場競爭激烈，內地手機品牌realme推出至今僅3年，全球手機銷量已突破1億部。即使受到疫情影響，realme旗下的產品銷量仍不斷增長，並成為全球史上銷量增長最快的品牌。

＜＜【手機遊戲】全球10大「最吸金」手遊大洗牌　《二之國》推出僅兩周即登前3名

＜＜【小米手機】小米POCO兩款新5G手機攻港　售1299元起

據市場研究機構Strategy Analytics發表報告指，手機品牌realme自2018年推出，短短三年內全球手機銷量已達到1億部，成為史上銷量增長最快的品牌。另外調查機構IDC數據顯示，本年第2季realme手機銷量按年增長149%，其銷量在疫情下仍持續增長，反映該品牌具有一定實力。

realme行政總裁Sky Li認為，公司能在3年之內累積1億名用戶，其中有3大關鍵因素，包括品牌推出符合年輕人需求的產品，擁有重視並理解年輕人的企業文化，並持續展現公司的科技實力。他更指，日後公司會實行全面產品策略，並繼續推出GT手機系列旗艦產品。

早於本年6月份，realme宣布制定「1 + 5 + T」發展策略，以建立智能家居生態系平台。其中「1」代表智能手機，「5」代表五種不同核心產品，例如可穿戴裝置、智能電視、平板電腦等產品，「T」則代表AIoT品牌 TechLife。

責任編輯：李寶如

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