距離影響在家工作員工薪金 Googl被揭差別待遇

新冠肺炎疫情大流行後，在家工作已成為不少公司的標準防疫手段，有公司亦打算把在家工作成為固定形式。美國科企Google亦開放員工選擇，是否在疫情後繼續維持在家工作。但有員工發現，即使地址無變動，薪酬亦相應作出調整。

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美國矽谷多家企業開始容許員工長期在家工作，部分科企如Facebook及Twitter會因員工移居至居住成本較低的區域，而調整相關員工的薪金。

據悉，Google亦有提供長期在家工作的選擇，母公司Alphabet向提供計算工具，供員工估計若選擇固定在家工作後，薪酬的調整幅度。但有員工發現，只要選擇固定在家工作，即使地址不變，居住地點離辦公室遠的員工薪金便會減少。

一名匿名Google員工表示，自己居於距離西雅圖辦公室一小時車程的附近縣市，如選擇改為在家工作將失去10%工資。最終，上述員工即使每日需要花費兩小時往返公司，亦決定照常在辦公室工作，並表示願意花耗時間，不想最近升職後得到加人工因選擇長期在家工作而消失。

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Google消息人士向《路透社》披露，按照工具計算，一名住在康涅狄格州（Connecticut）斯坦福（Stamford），距離紐約Google辦公室需要一小時車程出勤的員工，選擇長期在家工作後人工會減少15%。同辦公室但居住在紐約市的員工即使同樣選擇長期在家工作，薪金卻維持不變。西雅圖﹑波士頓及三藩市的員工亦發現有5至10%的差異。

Google發言人表示，公司的補償計劃主要以距離決定，而且是有關職位在當地勞動市場的最高水平，但強調情況會因員工所處城市或州分而不同。

責任編輯：吳漢培