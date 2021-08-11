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【初創企業】創業者宜及早理順股權分配　避免影響企業運作

商業 14:15 2021/08/11

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「星之子」陳易希昨日（10日）出席「新一代粵港澳大灣區青年創業資助計劃」活動時提到，初創企業面臨的困難通常發生於與客戶的溝通。

畢業即創業是近年的潮流，如何獲得創業資助，以及面對經營上的法律疑難，都是創業者的一大挑戰。「星之子」陳易希昨日（10日）出席「新一代粵港澳大灣區青年創業資助計劃」活動時提到，初創企業面臨的困難通常發生於與客戶的溝通，同場的楊煒凱律師亦提醒，初創企業務必認清股權分配的重要性。

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陳又提到，要為每筆生意訂立預期，報價時應想清能提供怎樣的產品予對方，如何、何時收取報酬，避免對方拖數。

楊煒凱律師亦提醒，初創企業要留意企業運作的相關法律要求，及早理順股權的分配。每個股東的定位都要事先講清楚，並在協議上列明股權分布，就算只是通訊軟件上的文字溝通，也可留下作為憑據。

第二重點是引入資金方面，遇到來自大財團或商家接觸時，公司要預先想好把公司賣出去，還是利用投資繼續發展。溝通過程盡可能不要用錄音，曾有初創公司與外來資金發生爭執，常用錄音的習慣令律師團隊非常「頭痕」，因為法庭並不會把錄音當證據。

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記者：李智美

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