美國15%新患者屬兒童 專家促加快審批接種疫苗

美國的新冠肺炎確診個案近期攀升，按周新增的新冠肺炎患者有15%屬於兒童，兒童感染情況引起憂慮。有專家建議美國政府加快審批兒童接種新冠疫苗的授權申請，讓兒童能及早打針。

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根據美國兒科學會（American Academy of Pediatrics，簡稱AAP）的數據，美國在截至上周四（5日）的一周内新增近9.4萬宗兒童確診個案，佔美國整體新增確診個案約15%。兒童確診個案在過去兩周新增4%。

美國有超過3,002萬宗確診個案，其中約429.2萬宗個案患者為兒童，佔整體個案約14.3%。從人口比例計算，每10萬名兒童就有5,703宗確診個案。

新奧爾良兒童醫院（Children’s Hospital New Orleans）專家克蘭（Mark Kline）表示，門診病人新冠陽性比率由1個月前的1%大幅增至20%。

醫院正治療18名兒童新冠患者，有6人要在深切治療部留醫。有3名患者更要使用呼吸機，包括1名僅3個月大的嬰兒。

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AAP主席比爾斯（Lee Savio Beers）上周致函負責疫苗審批的美國食品藥品監督管理局（FDA），敦促FDA以快速審批程序來檢視12歲以下兒童接種新冠疫苗的授權申請。

比爾斯於信中表示，得悉FDA正與輝瑞（Pfizer）、Moderna等藥廠合作擴大臨床試驗兒童數量。但比爾斯認為Delta變種（印度首先發現）成為變數，建議FDA採納現有臨床試驗數據來作出審批。

FDA去年12月批准16歲及以上群體接種輝瑞疫苗，今年5月批准12至15歲群體接種輝瑞疫苗，但12歲以下兒童則尚未獲准接種。

責任編輯：鄭錦玲