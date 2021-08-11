東奧系列特別版芭比無東亞裔面孔 玩具商被指涉種族歧視遭批評

美國玩具製造商美泰（Mattel）最近推出紀念2020年東京奧運會系列芭比娃娃，惟5款中娃娃卻不包括東亞種族的芭比娃娃。批評者表示，特別因今年的比賽在東京舉行，美泰此舉是個特別令人詫異的疏忽。

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據《南華早報》報道，該系列包含5個玩偶，代表今年加入奧運項目的新運動項目：棒球和壘球、運動攀岩、空手道、滑板和衝浪。該些芭比娃娃是美泰與國際奧委會，和東奧官方去年2月首次推出，並於7月下旬重新推出。美泰將這系統的芭比，作為「讓女孩參與運動」和「找到內心的運動員」的一種方式。

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報道更引述日裔美國視覺藝術家 Drue Kataoka在推特上寫道：「美泰讓亞裔美國人隱形，同時吹捧其『迄今為止最多樣化的娃娃系列』。」

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不過仍有人曾據理力爭，表示其中的一個帶杏仁狀的眼睛和棕色的頭髮的娃娃，看起來有點像亞洲人。然而，這一觀點遭到了台裔美國企業家Dave Lu的質疑，並指「模棱兩可的亞洲人還不夠好」。

事實上，美泰因一直以來穿欠缺乏多樣性、生產符合白人美標準，千篇一律的娃娃而飽受批評，亦因近年銷量下滑，從而令到美泰需生產更多種類的芭比娃娃。

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