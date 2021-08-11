【美股焦點】大摩看好電動車品牌Fisker　予目標價40美元　股價明年有望翻倍

美國電動車初創公司Fisker（FSR）本周二（10日）股價升21.56%，收報18.27美元。而在這之前，摩根士丹利（Morgan Stanley）認為，Fisker是少數幾家有可能按時推出電動車的製造商之一，並對其前景極為看好，認為該股股價明年有望翻倍。

大摩分析師Adam Jonas給予「Fisker」買入評級，目標價為40美元，較周二收市價仍有逾120%的潛在升幅。Jonas表示，相信Fisker或是少數幾家能夠按時推出電動車、且於2022年提升效率的初創公司之一。

除了Fisker以外，另外幾家美國電動車初創公司，例如 Canoo (GOEV) 和 Lordstown Motor (RIDE)，都是通過 「 空白支票公司 」（SPAC）的方式上市，當中Jonas對Fisker最為推崇。從股價表現來看，Fisker年內升約20.3%， GOEV年初至今跌 36.1%， RIDE跌幅更大，年內跌 71.4%。

【iM會客室】甚麼政策股才是避風塘？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

编辑：李勝男