【美股焦點】大摩看好電動車品牌Fisker　予目標價40美元　股價明年有望翻倍

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【理財智慧】股市動物園 投資界有趣詞彙（二）
美國電動車初創公司Fisker（FSR）本周二（10日）股價升21.56%，收報18.27美元。而在這之前，摩根士丹利（Morgan Stanley）認為，Fisker是少數幾家有可能按時推出電動車的製造商之一，並對其前景極為看好，認為該股股價明年有望翻倍。
大摩分析師Adam Jonas給予「Fisker」買入評級，目標價為40美元，較周二收市價仍有逾120%的潛在升幅。Jonas表示，相信Fisker或是少數幾家能夠按時推出電動車、且於2022年提升效率的初創公司之一。
除了Fisker以外，另外幾家美國電動車初創公司，例如Canoo (GOEV) 和 Lordstown Motor (RIDE)，都是通過「空白支票公司」（SPAC）的方式上市，當中Jonas對Fisker最為推崇。從股價表現來看，Fisker年內升約20.3%，GOEV年初至今跌36.1%，RIDE跌幅更大，年內跌71.4%。
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编辑：李勝男