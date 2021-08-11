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【英國A-Level】基層學校55人讀牛津劍橋 升學率贏伊頓

環球社會熱點 14:08 2021/08/11

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英國A-Level於周二（10日）放榜，考獲A或A*的學生人數大幅上升，不少學生順利入讀心儀大學。倫敦東部的一間基層學校的學生A-Level成續超乎預期，共55名學生成功獲牛津或劍橋大學錄取，升學率甚至較貴族學校伊頓公學為高。

英國A-Level放榜 破紀錄近4成半學生考獲A或A* 【下一頁】

位於倫敦東部紐漢（Newham）的公立學校Brampton Manor Academy 多數學生是少數族裔，學校會提供免費伙食，減輕部分貧困學生的膳食負擔，多年來公開試成績未見突出。英國A-Level成績周二出爐，基層學校Brampton Manor Academy卻迎來大豐收，足有55名學生被牛津或劍橋錄取，比例甚至較著名貴族學校伊頓公學（Eton College）為高。

女學生Nyat Aron-Yohannes於A-Level取得3A成績，準備前往牛津就讀哲學、政治及經濟學，她表示很多同學每天很早起床回校溫習，但在封城期間無法返校，身邊沒有同學或老師鞭策，必須要靠個人毅力堅持，幸最終得到回報。此外，18歲的Ade Olugboji於考獲4A，將會入牛津就讀數學及哲學、Kenny Ikeji 更考獲3A*，會在哈佛就讀電腦科學。

Brampton Manor Academy有350名學生參與A-Level考試，當中330人進入羅素聯盟（The Russell Group）的大學，包括進入牛津劍橋的55名學生。

英國教育大臣：大學只上網課應減學費 【下一頁】

據悉，Brampton Manor Academy在2012年開設A-Level班，意在提高少數種裔入讀牛津劍橋等精英大學的比率。校方每年招收300至400名中六學生，部分人即使住在兩小時車程外的地方仍決定入讀。Brampton Manor Academy於2014年僅有1人獲牛津或劍橋錄取，但去年去急升至51人。

伊頓公學號稱英國精英搖籃 ，孕育出多位首相包括約翰遜（Boris Johnson）、連王室成員威廉及哈里王子都就讀於此。伊頓公學今年有48名學生被牛津或劍橋錄取，較去年少21名。

責任編輯：郭麗明

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