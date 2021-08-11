【小米新品】小米仿生四足機械人　內建AI語音互動系統、人臉識別技術

▲ 小米於昨（10日）線上發佈會，發表小米首款仿生四足機械人CyberDog，內建超感視覺探知系統和AI語音互動系統，支援多種仿生動作與姿態。(圖片來源:小米官網）

小米涉足多個新領域，近日更將手機影像的技術延伸至仿生機械人上。小米於昨（10日）線上發佈會，發表小米首款仿生四足機械人CyberDog，內建超感視覺探知系統和AI語音互動系統，支援多種仿生動作與姿態。

小米CyberDog內建超感視覺探知系統，可實現自主辨識跟隨、SLAM建圖和導航避障功能，其中使用人臉識別技術讓CyberDog能選定跟隨目標，即時確認目標相對3D位置，並根據目標距離自動調整速度，讓其擁有具寵物化的特徵，即使在室外空曠平整的環境中都可以迅速跟隨主人。

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另CyberDog也可借助多個感測器的協作，感知目前環境，透過演算法建立導航地圖，並自動規劃到下一目標點的最佳路線，在導航及跟隨過程中均能達到自主規避障礙物。

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小米智慧語音目前已能應用於8大生活AI語音互動場景、連接超過72個產品種類、超過3,000款設備。 CyberDog亦將沿用此技術執行更人性化的溝通。

小米表示，使用者可透過語音、遙控器、手機多種方式操控CyberDog，以「鐵蛋鐵蛋」喚醒詞向CyberDog下達指令。

CyberDog大腦 採用AI超級電腦

另外，CyberDog內建小米自研高性能伺服摩打，強大的性能支援讓CyberDog能夠輕鬆完成各類高速運動及後空翻等高難度動作。其最大行走速度3.2m/s （最大安全行走速度為 1.6m/s）、關節能實現32N.m最大扭矩輸出、 220rpm 最大轉速。小米表示，CyberDog的大腦採用邊緣AI超級電腦，可處理大量資料。

小米承諾將分享仿生四足機械人研發成果，向全球深度開源，目前率先推出1,000部「CyberDog 仿生四足機械人工程探索版」，定價為人民幣9,999 元（約12,000港元），香港上市時間未定。

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責任編輯：張凱琳