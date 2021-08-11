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【自動化物流】嘉里物流引入機械臂處理冷凍食品　於低溫環境持續工作20小時

商業 13:35 2021/08/11

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嘉里物流的機械臂名為「Koolbotic」，目前已安裝在區域配送中心內。（嘉里物流聯網提供圖片）

物流業一直加緊採用自動化技術，希望可提升效率、減省人手。嘉里物流聯網 （00636） 最近則在旗下食品及飲料業務，引入機械臂技術，希望可以提升分貨效率及準繩度。

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嘉里物流把此機械臂命名為「Koolbotic」，目前已安裝在區域配送中心內。該中心自2011年起，一直為一間英國零售商在香港進行配送。 Koolbotic的特點在於，可在低溫環境處理大量需在較短時間內出貨的冷凍食品，更可持續工作20小時， 並提升分貨效率達 20%。Koolbotic 結合人類與機械的合作，透過其禦寒能力以支援倉庫員工，在對人體有害的寒冷環境長時間工作，從而保障員工的健康和安全。

嘉里物流指， 自動化已逐漸成為營運中重要的一部份，尤其在疫情大流行中，可在分貨過程中盡量減少人與人之間的接觸。鑑於電子商貿近年迅速增長，嘉里物流聯網將繼續探索為其他行業客戶拓展機械人應用的可能性。 

嘉里物流聯網綜合物流副總裁劉健培預計，此類選擇性自動化和協作機械人為業界的未來，期待在配送中心採用更多協作機械人；研發部門亦會不斷檢視及實施最新的科技發展，包括區塊鏈、物聯網、人工智能，以及機械學習。

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責任編輯：葉泳珊

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