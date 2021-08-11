【筍工推介】衞生署招聘助理經理 頂薪可達近4萬元 入職條件一覽

衞生署近日招聘助理經理 ，主要協助部門預防及控制新冠疫情的文書及各項管理工作，不過此職位非只在辦公室工作，有機會到邊境管制站及檢疫中心等執行職務，亦需輪班當值及不定時工作、在緊急事故時執行職務，以提供24小時服務，及於星期六、星期日和公眾假期工作。

工作月薪至少為33,340元，頂薪可達39,410元，視乎經驗而定，合約完結而工作表現良好可獲約滿酬金。獲聘者將按非公務員合約條款聘任，合約期最多為6個月。有意者可瀏覽以上圖片，查看入職要求及工作內容，申請將於8月24日截止，只可經互聯網遞交申請。

入職條件：

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職責：

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申請手續：



申請人必須透過公務員事務局互聯網站作網上申請。親身提交或以傳真、電郵或郵寄方式提交的申請書，將不獲處理。申請人須於政府職位申請書內詳列與入職所需的學歷及有關的工作經驗(包括該等工作的職位名稱、主要職責及督導職責和受聘年期)，



申請人須在2021年8月30日(星期一)或之前，郵寄(a)修業成績副本；(b)畢業證書副本；以及(c)有關的工作經驗證明文件副本，至所列聯絡地址。請在信封上註明「申請衞生署助理經理職位」，並在信封面及文件副本的每一頁上註明網上申請編號。請勿提交修業成績或證書的正本。



申請人必須於申請書內提供一個電郵地址。申請人如獲選參加筆試／面試，通常會在截止申請日期後約五個星期內接到通知(以電郵或郵寄方式)。如申請人未獲邀參加筆試／面試，則可視作經已落選。

聯絡地址:香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組。

查詢電話:2961 8775

截止申請日期(日/月/年) :24/08/2021 23:59:00

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