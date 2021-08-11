悉尼假醫生實習8個月 始被醫院揭偽造學歷

▲ 悉尼一間醫院有一名醫生入職實習8個月後，才被揭發其偽造學歷及並非註冊醫生。

新冠肺炎疫情持續多時，各地醫護人手緊張。悉尼一間醫院有一名醫生入職實習8個月後，才被揭發其偽造學歷及並非註冊醫生。醫院已將這名假醫生即時停職，而警方也正調查案件。

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涉事假醫生為一名27歲女子，她未能通過學校的期終考試，於是利用偽造學歷求職。她今年1月在不符合任職醫生資格的情況下，入職悉尼班克斯敦·利德科姆醫院（Bankstown-Lidcombe Hospital）。

這名女子更一直欺騙醫院職員和患者，於醫院内任職實習醫生長達8個月。直至院方要求女子提供證明文件，女子未能提供而遭揭發偽造學歷及專業資格。

院方周一（9日）隨即解僱她，女子的前上司隨後報警求助。這名女子將面臨多項指控，包括詐騙罪。

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醫院表示正進行内部調查，又強調該名女子工作期間一直受到監督。但假醫生的消息傳出後，仍讓醫院職員和當地居民感到震驚。

澳媒引述一名居民指，自己雖然認為涉事醫院的醫生都非常出色，但認為沒有專業資格的假醫生混入醫院工作，是將患者置於險境。

責任編輯：鄭錦玲