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【保護私隱】Google限制廣告商追蹤未成年用戶　禁止投放特定廣告內容　

科技 12:46 2021/08/11

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Google宣布推出多項措施保障未成年用戶的個人私隱。

最近蘋果（Apple）推出一系列未成年保護政策，以打擊兒童色情圖像。另一大型科企Google亦宣布多項措施，包括限制廣告商投放廣告內容，允許未成年用戶要求刪除搜尋圖片等，以保障個人私隱。

＜＜【Facebook】Facebook更新數據轉移工具　新增支援Google日曆、Photobucket相簿

＜＜【Google地圖】Google更新iOS版地圖　設深色模式兼可在iMessage分享位置

Google指，18歲以下兒童或青少年可向Google提交申請，要求在搜索結果中刪除個人圖片。但官方表示，這些圖片不會完全在網絡上刪除，但可防止其他用戶進行搜尋。此外，Google亦對廣告商實施限制，不可針對兒童的年齡、性別或興趣進行廣告定位，未成年用戶可在設定中開啟安全搜尋過濾器。

Google表示，現時正根據部分國家或地區的新法規進行修改，希望日後可為全球用戶提供一致的產品體驗，以及開放控制權。

Facebook旗下的社交媒體Instagram，也於上月推出類似政策，任何未滿16歲的新用戶在註冊時，會被默認設置為非公開帳戶。另外Facebook也表示，禁止廣告商根據未成年用戶的興趣或網站活動來投放廣告。

責任編輯：李寶如

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